3康健中心專職醫療服務不齊全

彭鴻昌倡醫衛局做中間人 吸大機構加入計劃

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，單靠中心招募專職醫療服務提供者有一定困難，建議醫衛局擔當中間人吸納大型醫療機構加入。他認為市民不熟悉專職醫療，建議中心加強教育，亦相信現時經康健中心接受專職醫療服務有「關卡」，例如需「隔多重」先經醫生轉介才能接受物理治療，影響市民意欲。

基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財稱，日後慢性疾病共同治理先導計劃推出時將有專職醫療服務提供者名單，相信有助改善上述問題。他舉例本港物理治療師較多，最理想是每區有治療師參與，相反足病診療師少，或「全港share（分享）幾個人」。

屯門地區康健中心總護理經理卓衛稱，病人確診首年可接受「1+5」次受資助專職醫療服務，包括一次視光檢查及5次自選服務，每次150元，翌年4次資助，她稱病人通常用不完資助次數。

營運葵青地區康健中心的葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希關注日後專職醫療服務收費，稱現時收費150元吸引。周以物理治療為例，指市面療程數百元至過千元不等，日後即使資助一半也未必有吸引力。基層醫療健康發展督導委員會召集人李國棟稱，據了解日後收費較現時稍貴，為免服務濫用且資源有限，須由醫生轉介接受專職醫療服務及規定次數，指做法可保障病人。

4中心逾半網絡醫生非同區 深水埗佔比最多

本報發現4間地區康健中心逾半網絡醫生不屬同區，市民或須跨區診症，其中深水埗康健中心非同區網絡醫生比例逾七成；去年底起營運的荃灣康健中心有15名網絡醫生，其中9名位於鄰近的葵青、屯門及元朗，同區有6人。

同區醫生比例最高的屯門地區康健中心總執行總監林國偉稱，招攬他區醫生可配合居民出行，但屯門範圍大且「隔涉」，居民周末常留區內，故盡量找同區醫生方便市民，否則會降低參與意欲。彭鴻昌認同醫生分佈不同地區更有彈性，而大型醫療集團醫生遍佈各區，建議康健中心與更多集團合作，醫生數量可翻數倍。