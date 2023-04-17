資助慢性病管理 病人多求轉介公院 計劃原意減公院負擔 參與私醫收費懸殊

明報記者 張逸羲 何珮瑚

截至去年底7萬人次參與

醫衛局數據顯示，截至去年12月共7.02萬人次參與各地區康健中心的慢性疾病管理計劃。計劃資助市民到私醫接受糖尿病、高血壓及肌肉骨骼疾病檢查，包兩次診症及一次化驗。病人可接受初步診斷及接受抽血等檢驗，醫生再評估化驗報告，如有需要可處方藥物，確診者另可獲資助接受個別醫療服務。診金為醫生收費減去250元資助，化驗費和其他醫療服務劃一150元，政府繳付差額。

現時地區康健中心須招募醫療服務提供者參與，本報翻查各區醫生名單，發現扣除資助後大多免費診斷，但部分醫生收費較高，扣除資助最貴收550元，涉一間心臟科專科診所。

屯門地區康健中心總護理經理卓衛稱，政府只資助兩次診症，覆診及藥物須自費，令不少確診者要求轉介醫管局專科門診。

參與中西區和南區計劃的家庭醫生林永和免費診症，每月約100名轉介病人求診，反應熱烈。林稱，若病人考慮經濟能力後要求轉回醫管局，「都好難拒絕」。

下季推共治計劃 擬半價資助

下季推行的「慢性病共治計劃」將取代現行的「慢性疾病管理計劃」，地區康健中心會識別高血壓和糖尿病高風險者，轉介家庭醫生等私營界別跟進。政府擬資助一半檢查和治理費，詳情待公布。行會成員、基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財認為日後可續允許醫生自由定價，毋須統一或設上限，但相信資助不按醫生收費計算，而以市價一半釐定劃一資助額，以免不公。

病人組織倡政府小心劃界

另建議定KPI增透明度

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認同資助額封頂，惟意味受資助範圍會設限，倡政府小心劃界，否則影響吸引力。彭另建議制定KPI及增加數據透明度。林永和認為日後醫生收費未必要比醫管局便宜，即使稍貴病人也會權衡輪候時間等，「是否由同一個家庭醫生跟進更好？」

營運葵青地區康健中心的葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希稱，確診長期病患要「睇一世」，認為診金不能與醫管局相差太遠。周稱不同私醫藥物質素和價格可差很遠，建議日後政府「策略採購統籌處」統一訂購，提供價格相宜又有質素保證的藥物。

李國棟倡政府資助部分藥費

李國棟稱以往醫管局公私營協作計劃要由私醫承擔藥費，可用藥物受局限，認為未來政府資助須包括部分藥費。他稱當局正與藥劑師商議，相信推出計劃時會有社區藥房配合，可進一步降低藥費。

政府前年起於深水埗康健中心推出「糖尿病／高血壓公私營協作先導計劃」，每年額外資助病人2000元支付醫務諮詢、藥物和檢查費。醫衛局稱截至去年12月底，中心75名會員初次確診，23人參與先導計劃，局方解釋因新冠疫情，參與人數受影響。