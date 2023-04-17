消費券撞補貼 有基層即日購物嘟尾數免漏領

今期消費券與公共交通費用補貼同日發放，以八達通領取消費券的市民會先領取交通補貼後才領取消費券，由於八達通金額上限3000元，換言之或要分兩次領券。昨日不少人到港鐵站拍卡領取消費券及交通補貼，其中旺角站偶爾出現人龍，港鐵派出職員協助市民。吳女士拍卡時領取了約2000元消費券，她解釋因上次逾期領取，損失了57元尾數，心有不甘，故今次領券後立即買千多元保健產品，再回頭補回200元尾數，餘下的1000多元會花費在日常用品及飲食。她稱以往消費券均「使凸」1000至2000元，慨嘆物價上漲，消費券金額卻減。

市民嘆交通費狂加 冀年年派

於旺角站拍卡領取消費券的李先生認為3000元金額不足，會花在生活費，每月基本生活開支已約3000多元，惟交通費上漲，社會復常收入卻沒改善，「以前天星小輪加1%、2%已經暴動喇，𠵱家係以倍數計！」他希望每年都有消費券，不解澳門能每年派錢，香港卻做不到。

記者再到旺角朗豪坊觀察，服裝店、鞋店及百貨店人來人往。高女士在服裝店用300多元購買T恤，她稱此時已用了2500元買手袋等物品，3000元消費券首天已花光，300多元的T恤是額外購買。同行的何女士稱消費券令她花更多錢，「好似啲錢唔係錢咁，平時都會諗一陣」。

派前淡派後旺 相機店稱打和

旺角一雲集相機零件店的商場，不少店舖為消費券推出優惠，有二手店迫滿客人。相機店職員黃先生則透露，按以往經驗整體銷情均「差不多」，在派券前一周均較淡靜，再到派發日後生意大升，「跌三成，再升三成」，總數「打和」。

生意增 食肆缺人手難應對

食肆方面，旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠向本報表示，周末生意較上周末升3.5%及5%，對數字滿意，稱復活節外遊潮影響高檔食肆較多，其酒樓較大眾化，影響較細。不過他稱人手不足，請人困難加上員工請病假等，難以應付生意上升。

有商場宣布推出2000萬元的消費獎賞，提供消費回贈及電子優惠券。新鴻基地產執行董事馮秀炎預料，商場4至5月生意及人流較去年同期升25%至30%，估計精品金飾及家用電器生意額將按年升20%；而防疫政策解除後，餐飲市道在生意上升，在消費券帶動下，預期按年有30%增長。