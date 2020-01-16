假身分證辦「實名」SIM卡 助攻詐騙 警檢近7400偽卡疑涉3宗網騙 拘4人

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，本月初接獲情報稱懷疑有人利用假身分證資料大量實名認證電話卡。警方調查後發現，有犯罪集團去年3月起大量購入電話儲值卡，透過電腦及俗稱「貓池」的電話數據機連接到網上中介平台，提供代收一次式密碼服務，以協助他人登記社交平台帳戶，騙徒再利用帳戶展開不同類型網絡詐騙。

助騙徒「實名」開社媒

經初步調查，相信每張儲值卡可獲利10至20元，騙徒利用「實名」卡開納IG、facebook、WhatsApp等帳戶作為接觸他人的平台，或發放釣魚短訊，繼而進行與投資、網戀、網購等相關騙案。檢獲的儲值卡至少7387張涉假「實名」，相信涉及3宗發生於元朗、柴灣及長沙灣的網購騙案有關，涉款約1.6萬元。

警方前日分別在長沙灣、秀茂坪工廈及住宅單位拘捕3男1女，當中3名24至26歲男子均報稱無業，涉嫌使用虛假文書，至少兩人為骨幹。而被捕35歲印尼女子則涉嫌以欺騙手段取得財產，相信她曾為網購騙案作聯絡。被捕4人全部由探員帶署扣留調查。

被捕兩人為骨幹 料瓦解集團

行動中警方檢獲95部「貓池」數據機、約6.5萬張電話卡、29部電腦、7部手提電話及一部路由器。相信犯罪集團並非單一途徑購入大量儲值卡及涉案工具，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。警方相信已瓦解一個利用假身分證資料實名登記儲值卡的犯罪集團。

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