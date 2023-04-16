林寶撞車拒吹波 加密幣平台創辦人被捕

事發前晚11時33分，掛上自訂車牌的林寶堅尼及一輛的士沿康莊道往紅隧方向行駛，香港當駛至理工大學匯信樓對開時，林寶堅尼懷疑越線撞向的士。的士車身損毁，事後停在最左線，林寶堅尼則停在右二線，現場交通一度繁忙。

的士吳姓男司機（61歲）扭傷頸部，送往伊利沙伯醫院治理，林寶堅尼陳姓男司機（35歲）未有受傷，身上有酒氣，未有應警方要求「吹波仔」，涉嫌未能提供酒精呼氣測試樣本被捕。

根據運輸署網頁，酒後駕駛最短停牌期視乎酒精呼氣測試超標含量，以首次定罪計，分為半年、一年及兩年，而無合理辯解下沒提供呼氣樣本檢查，一律視為第三級刑罰，即最短停牌兩年。

涉事林寶堅尼車身印有加密貨幣平台名稱，據悉被捕司機為平台創辦人陳小龍。陳昨在Instagram上載限時動態，稱正處理善後工作，「人無事，今天如常工作」。該輛林寶堅尼去年11月曾在沙田第一城被鎖車，當時車輛由陳的女友駕駛，女友稱下車買水後被鎖車，有關片段其後被上載網上，被質疑博宣傳。兩人3日後到場繳交鎖車費，並通知傳媒採訪，否認博宣傳，又鞠躬道歉。