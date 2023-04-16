指殺校僅應急 鄧飛倡檢討校網分佈吸境外生

鄧飛昨在港台《星期六問責》表示，部分學校收生不足可能是「地區問題」，指現時18個中學校網及36個小學校網的設計較「細碎」，而交通網絡發達又令學生湧到「名校雲集」的地區上學。

林日豐倡開班考慮初小3年收生

鄧續指，削減小學「叩門位」、合併重置或停辦學校只能短期應急，欠缺前瞻性，無法解決學齡人口下降的結構性問題；並質疑「萬一出生人口持續下降又該如何解決」，認為政府應考慮如何藉本港教育的國際認受性，吸引多點國內及海外學生報讀本地學校。

出席同一節目的林日豐則認為當局應宏觀處理問題，包括考慮讓一帶一路國家的學生到港學習，填補收生；亦可改以初小3年平均收生人數作小學開班標準，而非只考慮小一的收生人數，因開學期間學校可能會錄取插班生，增加收生。