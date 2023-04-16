灣區學習列教大必修 下學年安排考察

教大去年宣布，2023/24學年起將在必修課程加入有大灣區元素的「跨學院核心科目」，亦會分階段安排所有本科生到大灣區考察，涵蓋歷史文化、創科、經濟、藝術創意產業、青年創新創業及教育培訓等，學生完成考察後要做小組匯報和反思。

教大將與3間大灣區學校合作，推出「大灣區學校體驗先導計劃」，安排主修教育的學生赴當地實習，以取得大灣區教學經驗。

張仁良：師範生副修課程包AI

張仁良昨於商台《政經星期六》表示，教大十分注重學生到海外包括內地交流的經驗，未來會將大灣區學習經歷列入必修課程，讓他們「以肉眼看見」內地發展環境，而非「道聽塗說」。

他續稱，有見科技發展，教大已增設不少課程，例如與創新、創意及STEM相關的副修課程，相信懂得使用人工智能工具未來或成教師其中一項工作技能，故師範生副修課程也包括人工智能（AI）。

師範學額未來3年削一成

張又提到，政府每3年調整一次教師培訓學額，其中教大的師範培訓學額於2023至2025學年減少一成，他指隨着學齡人口下降，教師需求減少，削減學額是政府按人口估算而定，故不能預計數量會否再減。

他稱，有中小學校長反映學校欠缺教授國安知識的教師，故教大通識必修課程加入基本法和國安教育，而校內的師範生亦有份製作小學國安教育教材。