港大准教員試用ChatGPT工作研究 設每日使用限額 訂學生準則再開放平台

另外，城大昨日回應本報查詢時表示，校方本月13日向師生發電郵，就使用ChatGPT提供指引，稱教職員將可靈活地按其課程及課業性質，決定是否容許或完全限制學生於課業上使用ChatGPT，使用程度由教職員自行評估；教職員需向學生解釋有關使用ChatGPT的安排。

城大允教員自定學生使用程度

將向師生提供相關訓練

城大又稱，提醒學生使用時要注意資訊的可信性和避免違反學術誠信；為確保師生在指引下適當使用相關工具，校方將向教職員和學生提供訓練。

港大發言人昨日回應本報查詢時稱，校方注意到ChatGPT等人工智能工具的應用日趨重要，讓教職員本月17日至6月30日免費試用ChatGPT，但設每日使用限額，未來會根據試用期內教職員的使用模式，增設收費系統。

港大：未來設收費系統

港大表示，在校方就應用生成式人工智能（Generative AI）工具成立的小組完成諮詢、並制訂有關學生應用AI工具的政策和使用守則後，會開放平台予學生使用，學生暫時仍被禁止使用ChatGPT或其他AI工具作課業或考試用途，直至8月本學期完結，其間學生若需使用須獲相關課程導師書面許可。

校委本科代表：

應鼓勵學生善用工具學習

港大校委會本科生代表戚由康回覆查詢時表示，學校應鼓勵學生善用工具輔助學習，預計校方容許學生使用ChatGPT的具體程度，將因應不同課程設計而有區別。

現時只有中大、科大和教大允許學生在指引下使用ChatGPT作課業用途。浸大昨日回覆稱，正擬定師生應用AI工具的指引；理大則稱注意到學界就人工智能對教學和研究工作影響的討論，正內部探討。

浸大正訂指引 理大探討中

嶺大2月底曾表示，禁止學生在課業及評估中使用AI工具，如需使用須先獲所屬學院院長及校方書面同意，否則視為「潛在抄襲」。