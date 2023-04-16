非法開墾逼近魔鬼山炮台 碉堡失守 地政稱曾就佔官地執法 長春社：修復緩慢

【明報專訊】10年前審計署批評發展局對油塘二級歷史建築魔鬼山軍事設施缺乏保育，近數年破壞更有變本加厲之勢。有環團2021年發現位於山腰歌賦炮台旁邊的斜坡，有人以大量石屎搭建觀景台，並架設帳篷；事隔兩年，最近有行山者發現當地植被大規模遭剷去，露出泥土，面積達1.4萬平方呎。位於山頂的碉堡，破壞更進入遺蹟範圍，被人非法開墾種植。種種迹象顯示違規活動並未停止，長春社高級公共事務經理李少文指非法霸佔活動位置貼近歌賦炮台遺址，敦促政府執法及檢視有否軍事設施損毁。古蹟辦稱前日到炮台視察，無發現古蹟受影響。地政處則稱去年初曾就非法佔用官地進行執管行動，近日到事涉政府土地視察，並未發現非法開墾活動。
明報記者 馬耀森 孫澤芳
前年現帳篷 上周續見圍欄另有風炮
魔鬼山軍事設施是英軍1941年太平洋戰爭爆發時的重要據點，主要由東海岸射擊指揮部的山頂碉堡、山腰的歌賦炮台和山腳的砵甸乍炮台組成，2009年獲評為二級歷史建築（詳見另稿）。
魔鬼山位於油塘後山，是市區受歡迎行山徑之一，可遠眺維港景色。長春社高級公共事務經理李少文表示，他2021年4月到魔鬼山，已發現歌賦炮台遺蹟附近斜坡遭平整，有竹枝和帆布等物料搭建的帳篷，斜坡邊緣有鐵枝搭建的簡陋圍欄。斜坡一帶屬政府土地。
李續指，今年再有行山人士於同一位置發現植被遭剷去，高空航拍圖顯示場內有耕種工具；另外於碉堡約100米以外亦有人開墾種植，古蹟辦網頁顯示破壞仍位於遺址範圍內，規模百多平方呎，部分開墾範圍以黑色帆布覆蓋。
失植被雨季至 山泥傾瀉風險憂增
本報記者與李少文上周三（12日）到場觀察，發現歌賦炮台旁斜坡的帳篷已拆去，鐵欄仍在，土地無植被覆蓋、泥土外露，斜坡石牆疑似損毁。遺址內另見放有泥鏟及風炮等工具，被黑色膠袋覆蓋。李少文擔心軍事設施受影響，又指雨季將至，若不加緊修復，遇上暴雨可能會出現山泥傾瀉，影響遺蹟及遊人安全，促政府執法及復修。他認為事件也反映區內休憩設施不足，呼籲當局研究增加相關設施，供區內居民使用。
李少文又指，歌賦炮台旁斜坡兩年來兩度被破壞，復修進度緩慢，反映政府不重視遺蹟，令極具歷史價值的建築雜草叢生，若不加強管理，例如加強巡查、除草和修葺等，遺蹟會日久失修，最終淹沒於叢林。他指山腳的砵甸乍炮台狀况較差，通往該炮台的部分路段被樹木覆蓋，要「爆林」闢路前往，並不理想。
地政：去年12月清理 年初又見佔地
地政總署表示，西貢地政處去年12月曾在事涉政府土地完成土地管制及清理行動，惟該處於今年初發現有關政府土地再被非法佔用，遂根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用官地。發言人稱，處方在通知限期後已採取土地管制行動，包括展開清理行動和豎立政府土地告示牌，防止官地被佔。處方近日到事涉政府土地視察，並未發現有非法開墾活動。
古蹟辦：前日視察 未影響構築物
古物古蹟辦事處稱，前日（14日）已到魔鬼山軍事設施實地視察，確認上述歷史構築物無受影響。古蹟辦指出，已就獲評級的歷史建築委聘專業顧問定期視察，包括魔鬼山軍事設施，以了解歷史建築狀况，古蹟辦亦會與相關政府部門緊密聯絡，以確保歷史建築獲合適保護，包括商討維修設施的需要，及從文物保育角度向相關政府部門就所需的維修工程提供技術意見。
（城市保育）
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