非法開墾逼近魔鬼山炮台 碉堡失守 地政稱曾就佔官地執法 長春社：修復緩慢

明報記者 馬耀森 孫澤芳

前年現帳篷 上周續見圍欄另有風炮

魔鬼山軍事設施是英軍1941年太平洋戰爭爆發時的重要據點，主要由東海岸射擊指揮部的山頂碉堡、山腰的歌賦炮台和山腳的砵甸乍炮台組成，2009年獲評為二級歷史建築（詳見另稿）。

魔鬼山位於油塘後山，是市區受歡迎行山徑之一，可遠眺維港景色。長春社高級公共事務經理李少文表示，他2021年4月到魔鬼山，已發現歌賦炮台遺蹟附近斜坡遭平整，有竹枝和帆布等物料搭建的帳篷，斜坡邊緣有鐵枝搭建的簡陋圍欄。斜坡一帶屬政府土地。

李續指，今年再有行山人士於同一位置發現植被遭剷去，高空航拍圖顯示場內有耕種工具；另外於碉堡約100米以外亦有人開墾種植，古蹟辦網頁顯示破壞仍位於遺址範圍內，規模百多平方呎，部分開墾範圍以黑色帆布覆蓋。

失植被雨季至 山泥傾瀉風險憂增

本報記者與李少文上周三（12日）到場觀察，發現歌賦炮台旁斜坡的帳篷已拆去，鐵欄仍在，土地無植被覆蓋、泥土外露，斜坡石牆疑似損毁。遺址內另見放有泥鏟及風炮等工具，被黑色膠袋覆蓋。李少文擔心軍事設施受影響，又指雨季將至，若不加緊修復，遇上暴雨可能會出現山泥傾瀉，影響遺蹟及遊人安全，促政府執法及復修。他認為事件也反映區內休憩設施不足，呼籲當局研究增加相關設施，供區內居民使用。

李少文又指，歌賦炮台旁斜坡兩年來兩度被破壞，復修進度緩慢，反映政府不重視遺蹟，令極具歷史價值的建築雜草叢生，若不加強管理，例如加強巡查、除草和修葺等，遺蹟會日久失修，最終淹沒於叢林。他指山腳的砵甸乍炮台狀况較差，通往該炮台的部分路段被樹木覆蓋，要「爆林」闢路前往，並不理想。

地政：去年12月清理 年初又見佔地

地政總署表示，西貢地政處去年12月曾在事涉政府土地完成土地管制及清理行動，惟該處於今年初發現有關政府土地再被非法佔用，遂根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用官地。發言人稱，處方在通知限期後已採取土地管制行動，包括展開清理行動和豎立政府土地告示牌，防止官地被佔。處方近日到事涉政府土地視察，並未發現有非法開墾活動。

古蹟辦：前日視察 未影響構築物

古物古蹟辦事處稱，前日（14日）已到魔鬼山軍事設施實地視察，確認上述歷史構築物無受影響。古蹟辦指出，已就獲評級的歷史建築委聘專業顧問定期視察，包括魔鬼山軍事設施，以了解歷史建築狀况，古蹟辦亦會與相關政府部門緊密聯絡，以確保歷史建築獲合適保護，包括商討維修設施的需要，及從文物保育角度向相關政府部門就所需的維修工程提供技術意見。

（城市保育）

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