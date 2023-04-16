非本地護士免試註冊 學者：應由護管局把關

黃金月在港台節目《香港家書》表示，本港護士人數由2011年的4.1萬人，增至2021年的6.4萬人，形容數量每年遞增，現時每年會培訓3200名護士，相信數據反映本港正面對人才流失的問題。至於港府近日建議增設途徑予非本地培訓護士來港執業，黃金月指出，引入相關護士時，應由護管局按所訂的專業標準把關，而非由僱主決定。她另表示，若引入非本地培訓護士是為滿足特定時期的人手需求，可制定每年人手需求限額，僱主亦應優先聘請本地申請者。

倡提供誘因培養基層健康專科護士

黃金月補充，引入海外人才可注入新動力，讓香港護理專業與國際看齊。她認為，本港需要有策略留住護士，給予足夠的專業發展空間，又認為現時在社區工作的護士，缺乏類似的專科發展階梯，建議日後必須提供誘因培養基層健康專科護士。

翻查資料，香港護士協會上月中曾發新聞稿，建議當局成立中央統籌機構，整合管理引入非本地培訓護士事項，而東華學院護理學院副院長（研究）林清教授早前亦質疑，由聘請海外護士的指定機構評核海外護士質素能否把關。