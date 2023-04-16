助友搬貨心臟病發 六旬漢送院不治

昨早11時許，警方接報葵涌永業街忠信針織中心停車場內一名62歲姓王男子昏迷。救護員到場將男子送往仁濟醫院搶救，延至12時許不治。

王太表示，丈夫任職酒店維修技工，昨天休假，應一名相識約三四十年的好友要求，到上址幫忙。她引述該朋友所說，丈夫當時呼吸不順，好像有痰卡在喉嚨，又不停冒汗，甚至發出「扯蝦」的喘氣聲，朋友立即報警，丈夫送院後最終不治。該朋友事後十分內疚，惟王太認為「唔關佢事，呢啲嘢好難講」。

原定與九旬母飯聚 遺孀：不知怎交代

王太引述醫生稱，丈夫可能是隱性心臟病發，但家人沒有相關病史，近幾年亦沒有入醫院檢查，因此沒發現患病。王太形容丈夫身形「圓碌碌」，但不算太肥，早前還打趣道一家人壽命頗長，預料自己可能有80多歲命。兩人育有一對子女，已經出身，家庭經濟沒有太大問題。

王太嘆不知如何將事情告知93歲住在老人院的奶奶，前天一家人還特地準備材料打算煲湯，原定昨天探望奶奶一起吃飯，詎料兩母子已天人永隔。