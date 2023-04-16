早年交通意外喪幼子 八旬翁捲九巴車底亡

昨午約3時半，一輛往翠屏道方向的89X九巴，當時沿康寧道右轉入物華街，83歲姓陳老翁懷疑由巴士車頭右至左橫過馬路，被巴士右車頭撞倒，捲入車底，最後倒卧在左方車尾。

死者疑捷徑過路 巴士司機被捕

警方及消防接報到場，老翁當時已經昏迷，由救護車送往聯合醫院，惟搶救後於4時07分證實不治。55歲姓李男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

現場所見，巴士擋風玻璃右下角破裂，掀開車頭水箱護罩內有一頂帽，巴士右邊輪胎曾剷上路中石壆。現場遺下一灘血漬及一個口罩。現場為一個T字路口，物華街沒有行人過路處，有街坊指該處經常有人行捷徑過馬路。

鄰居：妻中風離世後獨居 患認知障礙

據死者鄰居透露，死者近幾年患有認知障礙，而且病情「極度嚴重」，試過在走廊小便，又試過落街表示要找兒子；由於死者經常忘記帶鑰匙，家中鐵閘破爛不堪。不過鄰居稱，死者患病前為人十分友善，入住單位近25年，與鄰居見面經常打招呼，又會邀請鄰居一起參加基督教教會活動。據悉死者以前在內地任職教師，來港後轉行任的士司機，與太太育有兩子一女，幼子10多年前因電單車交通意外去世，其後子女相繼遷出，太太亦中風離世，剩死者獨居。鄰居對其突然離世表示驚訝。

九巴對意外表示十分難過，已即時派職員到醫院慰問家屬及提供適切協助，亦會配合警方調查。