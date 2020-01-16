劉宇隆倡長者打RIV 中學生流感針續免費

科委會同意中學生納優先群組

根據衛生防護中心網頁，截至4月10日，本年度疫苗接種計劃共接種約153萬劑季節性流感疫苗。劉宇隆昨在商台《政經星期六》稱，本年度流感疫苗的接種率「不算好差，亦不算很好」，另呼籲接種率「有些甩轆」的學校，聯絡有關部門安排學校外展接種服務。

劉宇隆隨後向本報表示，兒童接種流感疫苗後除可減低其感染風險，也能減低社會傳播，加上外國來年亦建議中學生接種流感疫苗，故委員會同意將中學生納入優先群組。劉補充，委員會來年對季節性流感疫苗的接種建議將與去年相若，惟有外國文獻顯示，相比滅活流感疫苗，長者接種RIV疫苗後產生較多保護力，因此建議安老或殘疾人士院舍院友接種RIV疫苗。

新冠指標趨升 指對社會衝擊微

另外，本港撤銷口罩令後，監測新冠疫情的多項指標均有上升趨勢。劉宇隆指出，新冠病毒對社會的衝擊「微乎其微」，呼籲市民以平常心面對，不應介懷有多少宗呈報個案，可着眼感染後的重症、死亡個案。律敦治醫院出現新冠感染群組。發言人昨公布，自上周三（12日）起，該院一名老人科男病房先後有8名病人新冠呈陽性，介乎70至94歲，當中3人沒病徵，相關病人正隔離治療，情况穩定，該病房已停收新症及探訪。