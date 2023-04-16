被捕者求助領回鄉證 張欣宇感社會「慢慢正常番」

跟黑衣人上涉事列車 稱警助疏散群眾

張欣宇有為本案提供書面供辭，他稱2011年入職港鐵，8．31當晚便裝當值，從閉路電視及新聞片段目睹示威者破壞港鐵設施，於是前往旺角站視察，「無人發現我是港鐵職員」。他跟隨黑衣人登上涉事列車，發現太子站幕門玻璃被打破，後來見到防暴警員協助疏散群眾。

張昨稱，事發後一度被標籤為「殺人兇手」等，經歷過8．31太子站事件令他時刻提醒自己對社會要有同理心，亦要做好工作的本分，協助有需要市民。

收到因8．31太子站事件被捕人士向他求助取回回鄉證，當時有一種特別的感覺，一方面感激對方信任，亦真切體會曾經撕裂的社會，也可以「慢慢正常番」。

事後花兩日看CCTV 感影響深遠

8．31距今已近4年，被問到有否間中想起當日畫面時，張透露事發後他因職責花了兩日重看相關閉路電視片段，稱事件對他影響深遠，加上從沒做過「虧心事」，因此從未排斥相關記憶。但害怕記憶隨時間變得模糊嗎？張沈默片刻後稱，「始終件事發生咗，我又面對咗，以後就go with the flow」。

（反修例風暴）