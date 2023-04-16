8‧31太子站3男暴動罪成 官斥黑衣人恃强凌弱顛倒是非

3名被告為簡梓濱（24歲，學生）、連俊雄（23歲，自僱人士）及卓嘉豪（26歲，學生）。庭上透露，連俊雄的精神科醫生為他撰寫報告，而卓於2019年6月9日立法會大樓外干犯非法集結罪，已服畢刑期。

市民證人擲水樽還擊 官理解不滿

審訊期間，法庭批准控方為3名市民證人申請匿名令，包括X、Y、Z。徐官昨裁決指，接納港鐵車長及市民證人的供辭，經對比新聞片段和屋苑閉路電視片段後辨認出連俊雄；當晚約8時半多人進入旺角站破壞，有片段拍攝到蒙面者用傘刺戳站內控制室破璃，穿黑衣、戴口罩的連俊雄用彈叉射擊破損玻璃，被裁定各一項暴動及刑事損壞罪成。

官信納市民取出鎅刀檢查 拿槌因黑衣人

徐官指出，其後旺角站有黑衣人湧入車廂阻礙車門關上，可以理解事主Y的不滿，並接納Y稱他遭人以疑鐵通物壓喉嚨及掌摑。列車到達太子站後，黑衣人在車門外謾罵施襲，Y被針對故按捺不住擲水樽還擊，事件一發不可收拾，事主X被箍頸及被雨傘戳頸刮傷。徐官稱，黑衣人對乘客施以的暴力行為全被傳媒拍攝，直斥黑衣人是恃強凌弱。

卓嘉豪自辯稱，Y曾推一名持攝錄機的女子，徐官指翻查片段不見此事，接納Y因忘記將工作用的鎅刀放入背囊，才取出鎅刀檢查，再被搶走。對於卓稱有乘客取出槌仔，徐官認為這是黑衣人行為而衍生的問題，而黑衣人聲稱有人打記者、出鎅刀是無中生有，借題生事，令現場環境陷入混亂。

被告辯稱擲水樽緩衝 官斥砌詞狡辯

卓又稱，他擲水樽是為雙方製造緩衝區，徐官批評砌詞狡辯，卓以疑似暴力行為調停，用粗言責罵，甚至緊握雙拳擺出「戰鬥格」模樣挑釁乘客，可見與黑衣人有關係。連俊雄亦目睹黑衣人挑釁乘客，更拉開彈叉向X射擊，事後X頸有擦傷等。因此，卓、連同被裁定暴動、襲擊他人致造成身體傷害，以及普通襲擊罪成。

徐官另稱，卓未必見到他人取得並投擲事主Z的手機，故未能推論卓有意圖或伙同他人搶去Z的手機，因此搶劫罪名不成立。

至於簡梓濱面對非法集結罪，他自辯稱，當晚較早時「八卦」而留在旺角彌敦道。徐官指堵路違法行為屢見不鮮，簡企圖隱瞞旺角站內見聞，沒了解太子站關閉，非如實作供；考慮到簡持傘逗留現場，在太子站被捕前換衫等，裁定他罪成。同案另兩被告王茂俊及龍欣樺棄保潛逃，缺席審訊。

【案件編號：DCCC 737/20】

（反修例風暴）