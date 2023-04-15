港聞

港聞二

牙醫學會支持實習 倡菲臘牙科收街症

【明報專訊】政府建議修訂《牙醫註冊條例》，提出本地牙科畢業生須實習一年才能正式註冊，諮詢期昨日屆滿。醫務衛生局稱截至昨午5時接獲25份書面意見。牙醫學會會長王志偉向本報稱，學會建議行使《菲臘牙科醫院條例》第3（2）條權力，開放菲臘牙科醫院提供公共牙科服務，安排畢業生在該院實習。

據了解，另有持份者向局方提交意見，建議為落實實習期訂立緩衝期，讓各界有充分時間準備，如令有意入讀的學生可考慮相關因素。

王志偉表示，學會提交的意見表明支持實習方案，可增加牙醫質素，惟關注已入學牙科生會反感，政府需照顧他們感受。他稱現時菲臘牙科醫院只接收轉介病人，形容「100個來有80個唔收」，如能開放接收街症可紓緩公營服務壓力，且畢業生在該院接觸的病人種類遠比在衛生署廣泛，相信牙科生更易接受。

外地培訓者 倡執業試把關

至於引入非本地培訓牙醫，王志偉認為要以執業試把關，建議有限度註冊轉為正式註冊仍須通過第一部分筆試，特別註冊轉正式註冊亦須通過第二部分實務考試。

港府計劃今年下半年提交修訂草案。醫衛局回覆稱，政府已先後諮詢牙科界別及相關持份者，包括香港牙醫管理委員會、各牙科專業團體、培訓機構等，並擬諮詢立法會衛生事務委員會。

相關字詞﹕王志偉 牙醫學會 菲臘牙科醫院 醫務衛生局 牙醫註冊條例

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