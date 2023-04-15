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裝修工揭急性心肌梗塞亡 專家：應先留院檢查

【明報專訊】52歲裝修工因胸口痛前往聖德肋撒醫院（法國醫院）求診，即日回家後抽搐，送院搶救逾兩周後死亡。死因庭昨續研訊，心臟科專家供稱，事主其中一項死因是急性心肌梗塞，至於涉事門診醫生的建議治療方案，專家認為涉事醫生有懷疑事主有心臟問題，但與治療急性心肌梗塞的方法不同，應先讓事主入院檢查。專家又提到，歐洲心臟學會建議病人自胸口痛後兩小時內「通波仔」，康復情况會較理想（見另稿）。

事主呂培常的家屬，以及時任法國醫院醫生的朱琦昌，並列與案有利害關係人士。事主妻子早前供稱，2019年12月17日凌晨零時許，事主稱胸口痛到法國醫院求診；凌晨約2時，事主見醫生後領取藥物及專科轉介信，與妻子共識「醫生講咗無事，咁我哋返屋企啦」。事主回家後突然抽搐，家人電召救護車將他送院搶救。

伊利沙伯醫院心臟科醫生李博謙昨日庭上讀出事主醫療報告，當中稱事主送抵伊院時情况危殆，曾發生多次心律失常，搶救後回復心跳。院方發現事主有急性心肌梗塞，一條心血管完全閉塞，雖成功做「通波仔」手術，惟發現事主腦部有廣泛缺氧性受損，有肺炎及細菌入血，狀况相當差，延至2020年1月3日死亡。

律敦治醫院副顧問醫生、心臟科專家羅溢章（圖，曾憲宗攝）以專家證人身分指出，事主的驗屍報告顯示，死因包括急性心肌梗塞、因心臟停頓引致腦部缺氧、長期卧牀出現肺炎，以及有多重器官衰竭。

指心電圖「少少不正常」 首務確認心肌梗塞否

羅引述醫生朱琦昌對事主的診斷，當中稱事主心電圖顯示有竇性心律，有胸口痛及患感冒；另建議事主入院但被事主拒絕，最後處方脷底丸等藥物。羅分析，事主心電圖顯示「有少少不正常」、曾稱胸口不舒服，當務之急是排除急性心肌梗塞的可能。

羅認為應先讓事主入院，每15分鐘檢查一次心電圖，或透過超聲波及抽血，以確認是否急性心肌梗塞。若證實屬心肌梗塞，事主可在私家醫院「通波仔」，或服用血管溶解藥；即使事主不願留在私院，應約救護車轉送公院。羅又表示，其實大部分急症室當值、內科醫生都能從心電圖判斷出病人有否急性心肌梗塞，除非遇上「模棱兩可」個案才需進一步諮詢心臟科專科醫生。

醫生方：曾提驗血 專家：做手術否要盡快定

代表朱琦昌的律師提問，朱曾向事主發出入院信，建議事主入院後做3種不同的驗血測試以檢查血酵素，是否與懷疑病人有急性心肌梗塞的做法脗合？羅認為，醫生懷疑病人有急性心肌梗塞後，要盡快決定要否做手術，通常等不及驗血報告結果，要靠心電圖或超聲波下決定，故認為朱的建議與懷疑急性心肌梗塞的方法不同。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 474/20】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕通波仔 心肌梗塞 門診 聖德肋撒醫院 死因研訊

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