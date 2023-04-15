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稱民主黨支持一國兩制 趙：林卓廷黃碧雲亦撐黨方針

【明報專訊】趙家賢昨日接受代表兩名民主黨黨友的辯方大律師盤問下表示，民主黨「絕對支持」中國恢復對香港行使主權。他被問及黃碧雲和林卓廷是否典型傳統民主派時，法官陳慶偉稱何謂傳統民主派為「刻板印象」，改問黃、林會否堅定支持他們均屬民主黨的方針。趙認為兩人絕對會支持，時任民主黨主席胡志偉亦一樣。陳官笑言不能確定，從過往政治可見，蘇聯共產黨的戈爾巴喬夫不支持其政黨，「作為黨主席，他可能有不同的方針」。

被告黃碧雲和林卓廷由大律師沈士文代表，趙家賢在沈盤問下表示，他2004年加入民主黨，曾擔任兩屆中委會成員，亦知悉黃有份創黨，林則比趙早入黨，林、黃兩人支持民主黨方針。法官陳仲衡遂問，同案被告胡志偉呢？趙表示，胡身為黨主席會倡導政策，他無理由不支持該黨政策，法官陳慶偉質疑不能以一人的地位判斷其取態。

沈士文問及，民主黨是否支持中國恢復對香港行使主權？趙答「絕對支持」，又稱黨歌提及「香江終於歸中國，兩制相輔開新天」。趙認同民主黨支持《基本法》及一國兩制，在支持者接受之下會盡量和政府合作；並指就着立法會的重要議題必須經過中委會決定，黨內也會商討投票意向，確保一致。

過去民動為立法會選舉協調，趙解釋，傳統民主派及本土抗爭派有不同倡議，協調有困難；議員當選後亦不可能由民動協調。趙又指，傳統民主派來自政黨，包括民主黨和社民連，它們歷史悠久、有參與議會，相反抗爭派多數無政黨聯繫、屬從政新人及會獨自行事，難以協調。

談及協調會議對運用否決權有爭議，趙稱從助手得悉戴耀廷採取「意向性投票」，處理各方分歧。法官陳慶偉認為趙的說法抽象，假設趙是戴的話，請他闡述具體做法。趙表示，「我好難代入我係戴耀廷，精神同心理上都好難」，庭上多人大笑。趙及後同意，戴當時是撇除不獲授權投票的代表下，透過投票了解各人意向。

（初選案）

相關字詞﹕趙家賢 林卓廷 黃碧雲 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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