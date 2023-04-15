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趙稱遭戴騎劫 民動報告揭曾道謝 官質疑不似「受害」 趙：當時僅「互送高帽」

【明報專訊】「35+」初選案昨日踏入第43天審訊。前民主動力召集人趙家賢供稱，否決預算案不是初選「初心」，有感遭戴耀廷和部分本土抗爭派「騎劫」，但自己無法抽身。主審法官質疑，趙家賢現時在庭上譴責戴耀廷，當初卻在民動的工作報告感激後者的付出，不像是被「騎劫」的受害人，「除非你患有斯德哥爾摩症」。趙回應稱，初選投票日之後的社會氣氛雄心壯志，自己只是「互送高帽」，「壓抑」對戴的真實情緒；庭上聞言哄堂大笑。

綜合錄影會面及庭上供辭，控方證人趙家賢表示，戴耀廷於2020年3月起的協調會議，提出否決預算案和「攬炒政權」，自己無表達己見，但內心絕不認同相關做法。趙同年5月答允承辦初選，他和民動的「初心」是市民可以揀選民主派代表。惟本土抗爭派後來發布「墨落無悔」聲明書，表明會否決預算案，趙覺得初選「被扭曲」，卻礙於種種原因無法抽身，自言感覺無辜。

指戴曾想「踢開」民動

趙家賢稱，他本人、民動和區諾軒就初選有共同初心，但整件事「被利用、被騎劫」，是遭戴耀廷和部分本土抗爭派「騎劫」。法官陳慶偉關注，趙的說法猶如「畫了一條線」，僅限於其本人、民動和區的初心，「你的初心有否包括戴耀廷？」趙指，其初心絕對不包括戴。

趙又稱，戴耀廷最初主張由香港民意研究所負責初選，有意「踢開」民動，惟民研要求與民動簽約，戴才邀請民動承辦初選。趙自言「第一下諗法」是拒絕，但副召集人鍾錦麟認為，伙拍戴辦初選的區諾軒與民主陣營有良好關係，加上初選可以避免民主派在正式選舉「搶票」，民動最終答允承辦。趙又指，初選後來的確出現「反政府」趨勢，但他不想民動被邊緣化或「衰喺我手上」，希望有角色協助初選。

感謝函稱初選屬壯舉

趙：助手草擬無寄出

針對「騎劫」一說，法官要求趙家賢閱覽由民動草擬、以趙為下款的初選感謝函。信函提到，2020年7月的初選投票日獲超過250名議員和「黃店」負責人，以及逾2000名義工協助設立票站，成就逾61萬的投票人次，創出「民主運動的壯舉」。法官陳仲衡認為，有關句子沒有反映出趙和民動是遭「騎劫」的受害者。趙回應稱，信函由其助手、前民動總幹事黎敬輝草擬，黎在民主光譜中「睇得比我無咁保守」，但他不清楚黎現時身在何處。初選感謝函最終沒有對外寄出。

法官陳仲衡改為展示民動向執委發布、刊於2020年12月的工作報告，當中鳴謝戴耀廷和區諾軒協調初選。法官陳慶偉笑言，趙在庭上譴責戴是「大文豪」，卻在報告感謝對方。趙解釋，報告內容來自初選投票日之後的記者會發言，大量市民在初選投票，「社會氣氛係雄心壯志」。

官質疑瞞對戴感受 趙：係壓抑

法官陳慶偉指出，問題重點是戴耀廷。趙家賢遂稱，當晚記者會的傳媒詢問「好正向」的信息，所以發言人「互送高帽」。法官李運騰質疑，趙是為免得罪選民，決定隱瞞對戴的真實感受，趙高聲回答「唔係隱瞞，係壓抑」，庭上傳出陣陣笑聲。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 趙家賢 否決權 民主派初選案

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