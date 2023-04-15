港聞

港聞二

美容院La Raine突傳結業 積金局：早展拖款調查

【明報專訊】連鎖美容院La Raine突傳結業，有顧客向本報稱，昨早收到La Raine職員群組截圖稱公司老闆前日上午8時發短訊宣布因經營環境困難，資不抵債，沒有新資金注入下決定即日停止業務，着員工向勞工處求助欠薪事宜。海關和消委會昨暫未接獲相關舉報，積金局昨表示，根據受託人報告該公司懷疑拖欠供款，早前已展開調查。

職員群組稱資不抵債 店貼「裝修」

本報昨到La Raine位於鰂魚涌康怡廣場分店，店舖未有營業，門口貼上「盤點及內部裝修，暫停營業」。本報又據La Raine網站致電其7間分店或專櫃電話，均未撥通或無人接聽。有事主向本報提供印有La Raine黃姓及林姓高層名字卡片，二人均無接電話。

顧客黃太兩年前開始在La Raine做面部護理，仍持有價值約7000元的美容療程套票，包括上月初增值的2500元，又稱「4月初時做面部護理時員工有推銷新儀器」。黃太曾聽聞公司疫情期間曾傳出結業，又有前兼職員工「被cut鐘」。她說現仍在外遊，計劃周日回港報案，並向美容業總會及消委會求助。她說有受影響顧客建立WhatsApp群組，至昨晚約有10多人。另一顧客陳小姐表示，購買的按摩及面部護理套票現時仍剩約6000元，原想預約明天做面部護理，但獲告知無位，又說職員從未透露公司情况，計劃向海關或消委會投訴。

積金局昨表示，根據受託人報告該公司疑拖欠供款，早前已展開調查，並會代受影響僱員民事申索。海關昨稱暫未接獲相關舉報，但會了解，如發現違反《商品說明條例》會執法。消委會稱暫未接獲相關投訴，會密切留意事態發展，促請商戶盡早主動公布退款等後續安排。勞工處關注事件，籲受影響僱員盡快聯繫處方勞資關係科。

上 / 下一篇新聞

運署：全面檢視小巴未來路向 議員倡接手港鐵巴士線 業界：勿讓巴士搶短途交通角色
運署：全面檢視小巴未來路向 議員倡接手港鐵巴士線 業界：勿讓巴士搶短途交通角色
議員批渡輪加幅不合理 運輸局稱研碼頭「增值」
議員批渡輪加幅不合理 運輸局稱研碼頭「增值」
簡屋重用率說法不一 何永賢：7月招標後才知
簡屋重用率說法不一 何永賢：7月招標後才知
棕地指引改 320公頃土地逾半未改先佔
棕地指引改 320公頃土地逾半未改先佔
扮客遺留 的士司機車內兜售假iPhone 3港人中招疑多內地客受騙 拘一人
扮客遺留 的士司機車內兜售假iPhone 3港人中招疑多內地客受騙 拘一人
女警偷Prada帽案 店員：被告頻喊畀次機會
女警偷Prada帽案 店員：被告頻喊畀次機會
服飾店61萬元名表鑽戒被竊 店主痛心失父遺物
服飾店61萬元名表鑽戒被竊 店主痛心失父遺物
黃牛墮坑癱臥村屋外 消防漁署合救
黃牛墮坑癱臥村屋外 消防漁署合救
3男6‧12集結罪成 官不接納「為護王婆婆」向警擲物
3男6‧12集結罪成 官不接納「為護王婆婆」向警擲物
廉署加控三跑分判商東主3罪 涉賄款270萬
廉署加控三跑分判商東主3罪 涉賄款270萬
孫東：ChatGPT有潛在保安風險 政府未擬用
孫東：ChatGPT有潛在保安風險 政府未擬用
八達通去年稱研增限額 至今未成 明派消費券 撞交通補貼難一嘟全領
八達通去年稱研增限額 至今未成 明派消費券 撞交通補貼難一嘟全領
冰協領隊：承諾唔食唔瞓都要等核對國歌
冰協領隊：承諾唔食唔瞓都要等核對國歌
「豐頤居」開放示範單位後 房協長者屋申請翻倍
「豐頤居」開放示範單位後 房協長者屋申請翻倍
童樂居多兩人認罪 一人認虐7童
童樂居多兩人認罪 一人認虐7童
一周兩宗類鼻疽 六旬婦在家昏迷危殆
一周兩宗類鼻疽 六旬婦在家昏迷危殆
趙稱遭戴騎劫 民動報告揭曾道謝 官質疑不似「受害」 趙：當時僅「互送高帽」
趙稱遭戴騎劫 民動報告揭曾道謝 官質疑不似「受害」 趙：當時僅「互送高帽」
稱民主黨支持一國兩制 趙：林卓廷黃碧雲亦撐黨方針
稱民主黨支持一國兩制 趙：林卓廷黃碧雲亦撐黨方針
天后工人追欠薪 工頭一度危坐天台
天后工人追欠薪 工頭一度危坐天台
裝修工揭急性心肌梗塞亡 專家：應先留院檢查
裝修工揭急性心肌梗塞亡 專家：應先留院檢查
急性心肌梗塞未必等專科診症 專家：急症醫生可判斷
急性心肌梗塞未必等專科診症 專家：急症醫生可判斷
牙醫學會支持實習 倡菲臘牙科收街症
牙醫學會支持實習 倡菲臘牙科收街症
疑瞌眼瞓出事 貨車撞欄翻側
疑瞌眼瞓出事 貨車撞欄翻側
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】玩遊戲狂數菜 林婆婆「好可愛」 港台主持被讚專業 星爺話「奇才」
【Emily】玩遊戲狂數菜 林婆婆「好可愛」 港台主持被讚專業 星爺話「奇才」
【Emily】齊耍雙節棍 喊「國家安全，護我家園」
【Emily】齊耍雙節棍 喊「國家安全，護我家園」
【Emily】首3月441萬人次旅客訪港 疫前兩成
【Emily】首3月441萬人次旅客訪港 疫前兩成
【Emily】兩月前浴室跌傷 林素蔚抱恙入院
【Emily】兩月前浴室跌傷 林素蔚抱恙入院