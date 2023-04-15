美容院La Raine突傳結業 積金局：早展拖款調查

職員群組稱資不抵債 店貼「裝修」

本報昨到La Raine位於鰂魚涌康怡廣場分店，店舖未有營業，門口貼上「盤點及內部裝修，暫停營業」。本報又據La Raine網站致電其7間分店或專櫃電話，均未撥通或無人接聽。有事主向本報提供印有La Raine黃姓及林姓高層名字卡片，二人均無接電話。

顧客黃太兩年前開始在La Raine做面部護理，仍持有價值約7000元的美容療程套票，包括上月初增值的2500元，又稱「4月初時做面部護理時員工有推銷新儀器」。黃太曾聽聞公司疫情期間曾傳出結業，又有前兼職員工「被cut鐘」。她說現仍在外遊，計劃周日回港報案，並向美容業總會及消委會求助。她說有受影響顧客建立WhatsApp群組，至昨晚約有10多人。另一顧客陳小姐表示，購買的按摩及面部護理套票現時仍剩約6000元，原想預約明天做面部護理，但獲告知無位，又說職員從未透露公司情况，計劃向海關或消委會投訴。

積金局昨表示，根據受託人報告該公司疑拖欠供款，早前已展開調查，並會代受影響僱員民事申索。海關昨稱暫未接獲相關舉報，但會了解，如發現違反《商品說明條例》會執法。消委會稱暫未接獲相關投訴，會密切留意事態發展，促請商戶盡早主動公布退款等後續安排。勞工處關注事件，籲受影響僱員盡快聯繫處方勞資關係科。