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童樂居多兩人認罪 一人認虐7童

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案累計34名職員被起訴，其中兩名女職員涉以毛巾用力捽幼童臉部、將對方拖行地上約10米等，昨在九龍城裁判法院承認共8項虐兒罪。署理主任裁判官黃雅茵分別將兩案的判刑押後至5月2日和3日，其間法庭會為二人索取背景報告，她們須還押。

認罪協商需時 另一被告押後

被告鄧美欣（26歲）承認7罪，一罪存檔法庭，涉及一歲男童G、兩歲女童H、一歲女童AA、一歲男童AD、一歲男童AI及兩名身分不詳兒童，控罪日期介乎2021年11月19日至12月8日。盧敏兒（54歲）則承認一罪，指她同年12月19日虐待兩歲男童B。馮凱琍（25歲）昨亦有到庭應訊，惟因剛聘律師，辯方需時與控方商討認罪協商，裁判官遂押後至5月4日。

案情稱，上述日子其中一天，8名幼童與鄧美欣圍坐於活動室桌前閱讀，G向前傾並將書本稍微拉向自己，鄧先後以書拍擊他和AA的頭部。案情續稱，鄧亦曾用毛巾按壓AD臉部，當他頭部仰後，鄧再把他拉回椅背反覆用力擦臉和手，AD期間顫抖、掙扎和大喊。隨後被告將他從位置揪出，拉着他手臂拖行約10米再甩到地上。

此外，鄧某天拼合軟墊時，兩名身分不詳幼童分別站在墊上和碰到墊子，鄧先後拍擊二人頭部；另將H摔地和掌摑AI。

針對盧敏兒的案情則稱，B早上醒來坐着並背向被告，盧拍打他令他臉朝下跌落牀。辯方求情稱，二人均對幼兒工作充滿熱誠，案發時疫情嚴重，院舍人手不足，盧工作壓力大增下犯錯。

【案件編號：KCCC 141、285、597/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

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