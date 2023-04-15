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「豐頤居」開放示範單位後 房協長者屋申請翻倍

【明報專訊】紅磡利工街「豐頤居」是房協第三個「長者安居樂」住屋計劃項目。房協稱3月中開放示範單位以來公眾反應熱烈，截至前日逾7400人參觀、逾600個新申請；計劃的總申請人數較豐頤居推出前增逾一倍。房協主席陳家樂表示，就單一地盤向政府申請做長者屋項目較困難，「大家都明白啦，𠵱家啲土地係幾珍貴」，但希望將來並非只做單一長者項目，而是「永續共融」，有長幼共融設施，強調市區項目也能做到。

盼將來非只做單一長者項目

房協未來20年將興建4.5萬個住宅單位，其中3.5萬個10年內建成。陳家樂稱建屋量是房協有史以來的高峰期，當中包括資助房屋、出租屋邨、長者房屋、專用的安置屋邨。他說，建屋時不會特別偏重是出租還是資助房屋，但資助房屋方面會配合政府政策，符合社會大眾需求，長者屋方面亦「會有啲」，期望在人口老化及居住問題上「盡一分力」。

短期缺錢研融資 稱不損質素

被問到對達標有否壓力，陳家樂稱雖有壓力，強調質素仍很重要，有信心可達標，但房協未來兩年會有資金短缺問題，主因是建屋高峰期及短期內未有新項目出售，「係短暫融資問題，唔會影響我哋整體財政狀况」。他說，房協的財務小組正籌劃不同融資方案，「（方案）不外乎係發債，或者向銀行借貸」，料今年底有具體安排，強調不會影響建屋質素及服務，「唔覺得係好大困難」。

洪水橋/廈村新發展區的專用安置屋邨，是房協首個項目採用混凝土MiC（組裝合成建築法）的資助出售房屋。陳家樂稱未來建屋方面會盡量採用智慧建築，包括MiC及BIM（建築信息模擬技術），提高建屋效率及質量。他又說，房協會發揮「房屋實驗室」角色，建屋時會詳盡記錄，不論項目成敗均樂意與業界分享。

相關字詞﹕長者屋 長者安居樂 房協

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