冰協領隊：承諾唔食唔瞓都要等核對國歌

料下周交報告 盼社會勿只罵港協

關婉儀昨在商台《在晴朗的一天出發》提到向比賽大會提交國歌安排，稱現時USB手指只存放一首純音樂版本國歌，希望不會令負責播歌程序的工作人員混淆，形容日後「唔肯定都要肯定，𠵱家唔可以講搵佢（工作人員）唔到」；又透露就核對國歌已向港協承諾，「我唔食唔瞓都要企喺度等佢哋，呢個係做領隊嘅責任」，「攔住個門，就算佢唔識英文」。

被問事後有否總結經驗，關婉儀稱除遵從港協指引外，每次出賽前會提醒主辦方不要從網上搜尋國歌，「即使（搜尋結果）置頂，大多數都是不正確」，並會附加正確版本的國歌檔案，而非用連結要求對方下載，才不會令事情變複雜。

隊員稱出賽需自費 盼更多資助

港隊日前在世界女子冰球錦標賽第三級別A組奪冠。面對外界質疑，副隊長郭凱琪稱知道港隊並非世界第一，惟較2017年以0比46敗於日本隊，10年來首次有這樣成績是對隊員的肯定。隊員陳沛穎說，是次賽事每人自費約5000元而非獲政府全數資助；冰球並非精英項目，惟不少運動員願意付出金錢、時間和體力追夢，期望日後獲更多人關注和資助。

政府早前與Google跟進國歌搜尋結果，創新科技及工業局長孫東昨在財委會形容，搜尋國歌時政府網頁比以前有很大進步，惟問題只「冰山一角」，資科辦正與其他部門協調。他稱局方正與其他部門商討如何通過立法或其他形式禁止網上傳播假信息，而包括保護個人私隱和數據在內，很多問題或最終以法律或其他形式解決。