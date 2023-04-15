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港聞二

八達通去年稱研增限額 至今未成 明派消費券 撞交通補貼難一嘟全領

【明報專訊】今年度首期3000元消費券明日發放，適逢明日亦為每月領取「公共交通費用補貼」日子。財政司長私人辦公室政策統籌主任李文成昨表示，若市民以八達通卡領取消費券，要先領取交通補貼才可領取消費券。受限於八達通至今仍未提升3000元儲值限額，有交通補貼的巿民明天將無法一次過取盡首期消費券，要將補貼及八達通原有的餘額花掉才可再拍卡領取（見表）。

倘拍卡同取兩種 先取補貼

消費券已是第三個年度派發，市民可用多個電子支付平台領取消費券，其中八達通最多人使用，2021年有約七成巿民選用。惟受制八達通限額，市民要分數次領取消費券，被詬病安排不便，港府去年6月回應稱因技術問題難提升限額，八達通同月表示正計劃提高儲值限額。事隔接近一年，儲值限額維持3000元。

明日巿民可領取今年度首期3000元消費券，李文成昨在港台《千禧年代》表示，市民於當天拍卡領取消費券，八達通會先發放交通補貼，並取得餘下消費券餘額，「（例如）市民那張八達通如果是沒有錢的，可以拿到200元交津（交通補貼），他當日拍卡就會先拍到交津那200元，餘下那2800元餘額就拿到消費券那2800元」，至於未取的200元消費券隨後可隨時領取，「當八達通卡餘額再次減少100元，就可以再隨時領取消費券餘額100元，只要於限期9月30日前領取就可」。

本報昨向八達通查詢為何至今未能提升限額，獲回覆稱去年已完成系統提升的軟件開發，逐一更新讀卡器軟件的工作亦從今年初開始。至於目標何時完成相關工作、新限額為何，八達通則未有正面回應。

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