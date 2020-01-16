港聞

港聞二

孫東：ChatGPT有潛在保安風險 政府未擬用

【明報專訊】本報早前報道港府內部未有指引可否使用ChatGPT等人工智能產品。創新科技及工業局長孫東昨出席活動表示，由於OpenAI未正式對香港地區開放ChatGPT使用權限，且考慮到潛在資訊保安風險，政府現並未有計劃將ChatGPT正式列為應用程式在政府內部使用。

國家網信辦周二（11日）在官網發布關於《生成式人工智能服務管理辦法》的徵求意見稿，建議要求企業向公眾推出產品前先向當局提交安全評估，並要求AI生成的內容應體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、煽動分裂國家等內容。

被問監管生成式AI 稱開放態度

孫東昨出席活動，被問到港府會否也需監管ChatGPT等生成式人工智能，他稱注意到內地最近有相關新措施，港府一直保持高度關注，亦注意到一些國家地區基於私隱保護，暫時禁止其應用。

但他指出，考慮到生成式人工智能最近發展迅速，港府會繼續本着非常開放的態度對待這新技術的發展。至於目前有否研究方向，孫東稱正做有關佈局，希望不久將來公布。

全球不同地方政府正探索如何應對人工智能平台，意大利政府早前以違反私隱保障規定為由全面禁止ChatGPT，加拿大私隱專員稱收到有關蒐集個人資料的投訴，宣布調查ChatGPT的研發公司OpenAI。

相關字詞﹕人工智能 孫東

上 / 下一篇新聞

運署：全面檢視小巴未來路向 議員倡接手港鐵巴士線 業界：勿讓巴士搶短途交通角色
運署：全面檢視小巴未來路向 議員倡接手港鐵巴士線 業界：勿讓巴士搶短途交通角色
議員批渡輪加幅不合理 運輸局稱研碼頭「增值」
議員批渡輪加幅不合理 運輸局稱研碼頭「增值」
簡屋重用率說法不一 何永賢：7月招標後才知
簡屋重用率說法不一 何永賢：7月招標後才知
棕地指引改 320公頃土地逾半未改先佔
棕地指引改 320公頃土地逾半未改先佔
扮客遺留 的士司機車內兜售假iPhone 3港人中招疑多內地客受騙 拘一人
扮客遺留 的士司機車內兜售假iPhone 3港人中招疑多內地客受騙 拘一人
女警偷Prada帽案 店員：被告頻喊畀次機會
女警偷Prada帽案 店員：被告頻喊畀次機會
服飾店61萬元名表鑽戒被竊 店主痛心失父遺物
服飾店61萬元名表鑽戒被竊 店主痛心失父遺物
黃牛墮坑癱臥村屋外 消防漁署合救
黃牛墮坑癱臥村屋外 消防漁署合救
3男6‧12集結罪成 官不接納「為護王婆婆」向警擲物
3男6‧12集結罪成 官不接納「為護王婆婆」向警擲物
廉署加控三跑分判商東主3罪 涉賄款270萬
廉署加控三跑分判商東主3罪 涉賄款270萬
八達通去年稱研增限額 至今未成 明派消費券 撞交通補貼難一嘟全領
八達通去年稱研增限額 至今未成 明派消費券 撞交通補貼難一嘟全領
冰協領隊：承諾唔食唔瞓都要等核對國歌
冰協領隊：承諾唔食唔瞓都要等核對國歌
「豐頤居」開放示範單位後 房協長者屋申請翻倍
「豐頤居」開放示範單位後 房協長者屋申請翻倍
童樂居多兩人認罪 一人認虐7童
童樂居多兩人認罪 一人認虐7童
美容院La Raine突傳結業 積金局：早展拖款調查
美容院La Raine突傳結業 積金局：早展拖款調查
一周兩宗類鼻疽 六旬婦在家昏迷危殆
一周兩宗類鼻疽 六旬婦在家昏迷危殆
趙稱遭戴騎劫 民動報告揭曾道謝 官質疑不似「受害」 趙：當時僅「互送高帽」
趙稱遭戴騎劫 民動報告揭曾道謝 官質疑不似「受害」 趙：當時僅「互送高帽」
稱民主黨支持一國兩制 趙：林卓廷黃碧雲亦撐黨方針
稱民主黨支持一國兩制 趙：林卓廷黃碧雲亦撐黨方針
天后工人追欠薪 工頭一度危坐天台
天后工人追欠薪 工頭一度危坐天台
裝修工揭急性心肌梗塞亡 專家：應先留院檢查
裝修工揭急性心肌梗塞亡 專家：應先留院檢查
急性心肌梗塞未必等專科診症 專家：急症醫生可判斷
急性心肌梗塞未必等專科診症 專家：急症醫生可判斷
牙醫學會支持實習 倡菲臘牙科收街症
牙醫學會支持實習 倡菲臘牙科收街症
疑瞌眼瞓出事 貨車撞欄翻側
疑瞌眼瞓出事 貨車撞欄翻側
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】玩遊戲狂數菜 林婆婆「好可愛」 港台主持被讚專業 星爺話「奇才」
【Emily】玩遊戲狂數菜 林婆婆「好可愛」 港台主持被讚專業 星爺話「奇才」
【Emily】齊耍雙節棍 喊「國家安全，護我家園」
【Emily】齊耍雙節棍 喊「國家安全，護我家園」
【Emily】首3月441萬人次旅客訪港 疫前兩成
【Emily】首3月441萬人次旅客訪港 疫前兩成
【Emily】兩月前浴室跌傷 林素蔚抱恙入院
【Emily】兩月前浴室跌傷 林素蔚抱恙入院