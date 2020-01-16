孫東：ChatGPT有潛在保安風險 政府未擬用

國家網信辦周二（11日）在官網發布關於《生成式人工智能服務管理辦法》的徵求意見稿，建議要求企業向公眾推出產品前先向當局提交安全評估，並要求AI生成的內容應體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、煽動分裂國家等內容。

被問監管生成式AI 稱開放態度

孫東昨出席活動，被問到港府會否也需監管ChatGPT等生成式人工智能，他稱注意到內地最近有相關新措施，港府一直保持高度關注，亦注意到一些國家地區基於私隱保護，暫時禁止其應用。

但他指出，考慮到生成式人工智能最近發展迅速，港府會繼續本着非常開放的態度對待這新技術的發展。至於目前有否研究方向，孫東稱正做有關佈局，希望不久將來公布。

全球不同地方政府正探索如何應對人工智能平台，意大利政府早前以違反私隱保障規定為由全面禁止ChatGPT，加拿大私隱專員稱收到有關蒐集個人資料的投訴，宣布調查ChatGPT的研發公司OpenAI。