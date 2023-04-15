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3男6‧12集結罪成 官不接納「為護王婆婆」向警擲物

【明報專訊】2019年6月12日金鐘反修例示威引發大型警民衝突，6名男子事後被控以非法集結罪，其中3人不認罪，案件自2020年10月開審兩年半後，昨於觀塘裁判法院裁決。裁判官劉綺雲認為各被告搬動鐵馬，令鐵馬與地面摩擦，造成損傷，屬「對於他人財物施行暴力」，又認為警方使用恰當武力，不接納被告為保護「王婆婆」而擲雪糕筒制止警方施暴，終判3人罪成。案件押後5月3日判刑，待索取勞教中心、背景及戒毒所報告，其間各被告須還押。

官指搬鐵馬致與地摩擦 屬損害財物

3名被告羅兆赫（案發時22歲，下同）、馮智彬（28歲）、郭叡軒（22歲）不認罪受審。劉官裁決時引述稱，辯方主張馮智彬兩度向警方擲雪糕筒是為保護遭警員揮棍襲擊的「王婆婆」和一名遭噴胡椒噴霧的外籍男子，警員則供稱揮棍是為「保護王婆婆」，警告示威者勿接近，僅揮向王前方的鐵馬。劉官認為王婆婆一再衝向警方防線，警員揮棍「合情合理」，亦相信被告明白武力恰當及知悉王沒被擊中，否則他不會大叫「蝦阿婆」，而是具暴力字眼的「打阿婆」；而外籍男子向警員說挑釁字眼，有可能令現場情緒升溫，故被告必然清楚警方噴胡椒噴霧屬恰當。

劉官總結，3名被告搬動鐵馬、指罵警員，明顯屬威脅、侮辱或挑釁行為，又穿戴與其他集結者一致的衣物和口罩，知悉自己正擾亂社會秩序、阻礙警員。加上案發時是上班日，附近上班族有合理理由害怕集結者破壞社會安寧，裁定馮兩項非法集結罪成，羅、郭各一項非法集結罪成。

兩被告認罪兩年半未判刑

本案2019年9月首次提堂，翌年10月開審。梁耀安（25歲）、何沛鍇（20歲）開審時認罪，王愷銘（19歲）缺席審訊，至去年被指擬潛逃，與「健仔」曾志健等人於西貢被捕後，承認非法集結罪。本案多次為等候非法集結上訴終院案押後，辯方一直要求先處理認罪者的判刑，惟劉官拒絕。

【案件編號：ESCC 134/20】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 非法集結 反修例事件 金鐘 612衝突

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