服飾店61萬元名表鑽戒被竊 店主痛心失父遺物

【明報專訊】深水埗大南街一家售賣潮流服飾及中古雜貨的地舖昨凌晨懷疑遭爆竊，店內26隻名表不翼而飛，包括店舖負責人父親遺下的手表，亦有客人送往修理的手表，連同其他財物，初步估計價值61萬元。店舖負責人對父親遺物被盜感心痛，「最值錢嘅唔係錢，係意義」。
昨午2時許，警方接報深水埗大南街172號一間地舖遭爆竊，34歲李姓負責人下午2時回來開門時發現大閘及玻璃門有被撬痕迹，玻璃飾櫃內26隻名表，包括8隻卡地亞、9隻勞力士、兩隻歐米茄、一隻伯爵、4隻WMT及兩隻Everyday Object，總值58萬，以及3隻價值3萬的卡地亞鑽戒不翼而飛，另有4800元現金被盜，初步估計價值61萬元。負責人翻查閉路電視，發現同日凌晨3時許兩名一肥一瘦男賊人戴口罩及鴨舌帽入內搜掠，其中一人曾望向閉路電視鏡頭。兩人穿深色外套及長褲，帶備背包懷疑用來裝贓物。
包括客人寄放手表 停業稱設法賠
被盜店舖Storerooms在IG表示「所有野，錢箱、錶櫃，全部都被清空了」，宣布今日起無限期停業。店舖負責人稱，「I'm sorry Dad.（對不起父親）最值錢嘅唔係錢，係意義。老豆留低嘅一隻錶都偷走埋。有些客人寄賣/擺低維修嘅錶都偷埋，我哋會想辦法賠償。舖頭無買保險，多謝大家關心。」
該店以品牌「父與子鐘錶」出售古典名表，該店曾發帖稱「今日你生日，知道您願望想退休開間錶舖仔，呢度個櫃仔你趕唔切嚟睇，但我諗你成日會嚟呢個IG睇，放心啦，我會繼續做」，又說永遠會用該品牌名經營鐘表。
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