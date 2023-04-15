服飾店61萬元名表鑽戒被竊 店主痛心失父遺物

昨午2時許，警方接報深水埗大南街172號一間地舖遭爆竊，34歲李姓負責人下午2時回來開門時發現大閘及玻璃門有被撬痕迹，玻璃飾櫃內26隻名表，包括8隻卡地亞、9隻勞力士、兩隻歐米茄、一隻伯爵、4隻WMT及兩隻Everyday Object，總值58萬，以及3隻價值3萬的卡地亞鑽戒不翼而飛，另有4800元現金被盜，初步估計價值61萬元。負責人翻查閉路電視，發現同日凌晨3時許兩名一肥一瘦男賊人戴口罩及鴨舌帽入內搜掠，其中一人曾望向閉路電視鏡頭。兩人穿深色外套及長褲，帶備背包懷疑用來裝贓物。

包括客人寄放手表 停業稱設法賠

被盜店舖Storerooms在IG表示「所有野，錢箱、錶櫃，全部都被清空了」，宣布今日起無限期停業。店舖負責人稱，「I'm sorry Dad.（對不起父親）最值錢嘅唔係錢，係意義。老豆留低嘅一隻錶都偷走埋。有些客人寄賣/擺低維修嘅錶都偷埋，我哋會想辦法賠償。舖頭無買保險，多謝大家關心。」

該店以品牌「父與子鐘錶」出售古典名表，該店曾發帖稱「今日你生日，知道您願望想退休開間錶舖仔，呢度個櫃仔你趕唔切嚟睇，但我諗你成日會嚟呢個IG睇，放心啦，我會繼續做」，又說永遠會用該品牌名經營鐘表。