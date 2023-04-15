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女警偷Prada帽案 店員：被告頻喊畀次機會

【明報專訊】已停職49歲女警去年5月21日涉於尖沙嘴iSQUARE商場TWIST時裝店偷竊一頂價值5670元的Prada帽，她否認一項盜竊罪，昨於九龍城裁判法院受審。店舖經理供稱，被告當日離開前門口防盜板響起，故要求檢查其隨身物品，其間涉案帽子從她身上掉落。被告逃離不果，表示希望職員「畀次機會」。負責搜身的女警稱，從被告物品中找到一間診所精神科的覆診紙。

防盜板響被告慌張 翻找下跌帽

TWIST分店經理郭艷娟（譯音）供稱，當日下午5時許，從對講機接獲同事告知涉案帽子遺失。同事翻看閉路電視片段後，發現被告劉潔兒（49歲）曾將該帽子和一個手袋帶入試身室，但離開試身室時只剩下手袋。郭引述同事說法，稱被告隨後繼續閒逛，購買了另一頂帽和手鏈，合共1111元。

被告準備步出店外時，閘口防盜板響起，郭上前詢問被告是否曾在其他店舖購物而忘記移除防盜器，被告稱沒有。郭於是逐一將物品放近防盜板，直至被告獨自檢查時警號才響起。被告即表現慌張，在物品中東翻西找，其間該帽子從其身上掉落地上，檢查後發現內裏的防盜器遺失。郭問被告是否已付錢，她無回應且嘗試離開，最終由其他店員協助截停被告，被告不斷向店員說「畀次機會」，郭稱「你唔使同我哋講，同警察講得啦」，店員報警。

警：搜身見精神科覆診紙

尖沙嘴警署特遣隊女警鄧素貞（譯音）表示，替被告搜身時從她褲袋找到一把藍色鎅刀，另從其星巴克保溫杯內找出一個白色防盜器。拘捕警員巫貴鋒（譯音）則稱，到場後再於被告背包搜出一把剪刀，她其間胡言亂語，狀似有精神問題，故未有警誡被告。巫又稱，被告情緒激動，擔心她會傷害自己或逃走，於是交由女警替她鎖上手扣。巫盤問下表示，由始至終不知被告是警員。審訊5月5日續。

【案件編號：KCCC 2064/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 休班警 店舖盜竊

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