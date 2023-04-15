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扮客遺留 的士司機車內兜售假iPhone 3港人中招疑多內地客受騙 拘一人

【明報專訊】近日有內地網民分享，稱在香港坐的士時發現有疑似上手乘客遺下的iPhone，被司機游說買下後發現是「山寨機」。警方近兩個月內接獲3宗的士司機向乘客兜售山寨iPhone騙案，3名事主共損失6000元，經調查後拘捕一名涉案的士司機，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，正追查有否集團幕後操控，不排除有更多人被捕。

3名事主介乎45至51歲，分別於2月23日、4月1日及9日向警方報案，稱乘搭的士期間司機向他們以低價兜售iPhone，3名事主分別向司機支付1500元、2000元及2500元購得手機，事後發現是仿製手機。油尖警區刑事調查隊經深入調查及分析後鎖定涉案司機，周三在元朗拘捕60歲周姓男子，同時在其住所檢獲9部疑與案有關的仿製手機等證物。

3人共失6000元 查有否集團操控

警方表示，涉案司機當事主抵達目的地，趁匆忙付車資期間，以極短時間內嘗試兜售手機，「以快打慢」令事主未及仔細考慮下受騙。3名事主均為本地人，警方亦留意到網上有受騙影片個案，不排除有遊客受騙，呼籲事主遇到騙案立即報警。檢獲的仿製手機約值1000元，可正常操作，仍調查手機來源。

內地社媒貼兜售片段 多人稱被騙

近日有多名內地網民在社交平台「小紅書」及「抖音」分享，稱有的士司機將疑似「iPhone14 Pro Max」刻意放在後座，看似是上手乘客遺下，其後以手機無SIM卡找不到物主為由，以低價賣給乘客，但手機實為山寨機，並發布涉案的士車牌及司機向乘客兜售的片段。

不少內地遊客留言稱曾以同樣手法被騙，有內地旅客因無現金，遂以電子錢包支付買手機，被騙金額由1000至1萬元不等。

相關字詞﹕手機 騙案 的士司機

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