扮客遺留 的士司機車內兜售假iPhone 3港人中招疑多內地客受騙 拘一人

3名事主介乎45至51歲，分別於2月23日、4月1日及9日向警方報案，稱乘搭的士期間司機向他們以低價兜售iPhone，3名事主分別向司機支付1500元、2000元及2500元購得手機，事後發現是仿製手機。油尖警區刑事調查隊經深入調查及分析後鎖定涉案司機，周三在元朗拘捕60歲周姓男子，同時在其住所檢獲9部疑與案有關的仿製手機等證物。

3人共失6000元 查有否集團操控

警方表示，涉案司機當事主抵達目的地，趁匆忙付車資期間，以極短時間內嘗試兜售手機，「以快打慢」令事主未及仔細考慮下受騙。3名事主均為本地人，警方亦留意到網上有受騙影片個案，不排除有遊客受騙，呼籲事主遇到騙案立即報警。檢獲的仿製手機約值1000元，可正常操作，仍調查手機來源。

內地社媒貼兜售片段 多人稱被騙

近日有多名內地網民在社交平台「小紅書」及「抖音」分享，稱有的士司機將疑似「iPhone14 Pro Max」刻意放在後座，看似是上手乘客遺下，其後以手機無SIM卡找不到物主為由，以低價賣給乘客，但手機實為山寨機，並發布涉案的士車牌及司機向乘客兜售的片段。

不少內地遊客留言稱曾以同樣手法被騙，有內地旅客因無現金，遂以電子錢包支付買手機，被騙金額由1000至1萬元不等。