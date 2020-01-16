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棕地指引改 320公頃土地逾半未改先佔

【明報專訊】城規會昨日審議並通過修訂新界棕地審批指引，同意將約320公頃土地（面積相若17個維園）從現時屬不獲考慮改劃申請為棕地的「第3及第4類」，重新分類為「有機會獲批」作露天貯物/港口後勤用途的「第2類」，新指引即時生效，意味日後這批土地改劃成棕地的門檻大降。

有委員憂「先毁後建」 城規否認縱容

消息稱，昨日會上有委員擔心出現「先破壞後建設」問題，有市民可能未提交申請已率先開發相關土地破壞環境，但按新分類指引城規會「冇得唔批」。本土研究社表示，憂慮日後「偷步倒泥」霸地情况更嚴重。城規會則強調，重新分類並非縱容相關做法，會繼續按用地狀况及其他規劃因素考慮每項申請。

城規會昨稱，由現時至2026年，有200公頃提供予建造、物流、運輸、回收等行業的棕地，將因未來數年新界區大規模發展而被政府收回和清拆，這些棕地作業將需覓地遷移，是次修訂指引盼藉擴大第2類地區的覆蓋範圍，將作業引導至比較適合棕地用途的地區，形容安排符合公眾利益。

城規會指出，會方同意改劃分類的320公頃土地中，約185公頃現時已被棕地和其他不同用途佔用，135公頃未被佔用，可供棕地作業者考慮搬遷。

本研社成員黃肇鴻稱，2008年城規會亦曾修改指引，當時將36公頃土地分類為優先考慮獲批申請的「第1類」，自此棕地無序擴張，估計今次修改後棕地作業者將在相關土地「偷步倒泥」，「博佢最終都係會批做棕地」的情况將更猖獗。對於城規會稱並非縱容「先破壞後建設」、會對違例發展採取行動，黃指政府根本無足夠人力及權力調查及追究破壞行為。

民建聯新界北議員劉國勳認為，仍要經過審批下的「棕門大開」並無不妥，而新發展區收地進入高峰期，把更多土地納入可申請改劃為棕地的類別，有助業界重置業務。劉又稱，今次被納入的土地多為接連現有棕地、荒廢農地及非生態敏感的地帶等，即使改劃為棕地作業用途亦合理。

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