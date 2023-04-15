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簡屋重用率說法不一 何永賢：7月招標後才知

【明報專訊】立法會財委會早前通過149億元撥款興建首期「簡約公屋」，房屋局當時曾說料60%屬可重用，周三（12日）回應議員書面提問時指目前估算「言之尚早」。立法會議員田北辰昨在特別財委會質疑為何前後不一，房屋局長何永賢稱項目7月才招標，需參考首期標書的設計及建造合約，才可參照設計，實質計出有多少組件能重用。她又稱按以往經驗，組裝合作單上的元件95%能重用，但地下渠管就難搬走重用，故早前得出六成可重用的說法。

劏房例生效逾年3罪成

788個案律政司稱警告信已夠

另外，劏房租務管制條例去年1月起實施，有議員質疑條例截至今年2月，逾千宗個案中僅兩宗被檢控罪成，有業主濫收按金及水電費，僅被判退還款項及罰款2000元，質疑阻嚇力不足，建議增加罰款。議員鄭泳舜稱國務院港澳辦主任夏寶龍曾提出「告別劏房」，劏房租務管制屬重要一環，希望當局「加大力度」跟進。

何永賢回應稱，上月有多1宗個案被定罪，罰款逾1萬元，又指劏房問題複雜，租戶有不同考慮，特遣隊會加強執法，正提高罰則，同時做好教育及宣傳工作。

截至上月底，差估署接獲1524宗涉嫌違例個案，當中1486宗屬租戶向當局查詢期間主動識別，其餘為投訴個案；署長蕭家賢稱，當中788宗個案被律政司認為發出警告信已有阻嚇作用。對於有380宗個案的租戶拒絕提供資料，當局稱每宗個案情况不一，會根據證據和律政司意見提出起訴。

輪候公屋租津 暫無意放寬

政府為輪候公屋逾3年人士推出3年現金津貼試行計劃，截至今年2月底共接獲近9萬宗申請，當中3400宗不獲批，已發放津貼達27.8億元。勞工界議員周小松關注當局會否將計劃恒常化、擴展至輪候3年或以下者，何永賢稱政策目標是協助輪候者3年內上樓，目前無意放寬申請條件，亦不希望加大財政負擔，至於會否恒常化則持開放態度。

相關字詞﹕立法會財委會 何永賢 房屋局 執法 財委會 立法會

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