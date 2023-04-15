簡屋重用率說法不一 何永賢：7月招標後才知

劏房例生效逾年3罪成

788個案律政司稱警告信已夠

另外，劏房租務管制條例去年1月起實施，有議員質疑條例截至今年2月，逾千宗個案中僅兩宗被檢控罪成，有業主濫收按金及水電費，僅被判退還款項及罰款2000元，質疑阻嚇力不足，建議增加罰款。議員鄭泳舜稱國務院港澳辦主任夏寶龍曾提出「告別劏房」，劏房租務管制屬重要一環，希望當局「加大力度」跟進。

何永賢回應稱，上月有多1宗個案被定罪，罰款逾1萬元，又指劏房問題複雜，租戶有不同考慮，特遣隊會加強執法，正提高罰則，同時做好教育及宣傳工作。

截至上月底，差估署接獲1524宗涉嫌違例個案，當中1486宗屬租戶向當局查詢期間主動識別，其餘為投訴個案；署長蕭家賢稱，當中788宗個案被律政司認為發出警告信已有阻嚇作用。對於有380宗個案的租戶拒絕提供資料，當局稱每宗個案情况不一，會根據證據和律政司意見提出起訴。

輪候公屋租津 暫無意放寬

政府為輪候公屋逾3年人士推出3年現金津貼試行計劃，截至今年2月底共接獲近9萬宗申請，當中3400宗不獲批，已發放津貼達27.8億元。勞工界議員周小松關注當局會否將計劃恒常化、擴展至輪候3年或以下者，何永賢稱政策目標是協助輪候者3年內上樓，目前無意放寬申請條件，亦不希望加大財政負擔，至於會否恒常化則持開放態度。