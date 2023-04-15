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議員批渡輪加幅不合理 運輸局稱研碼頭「增值」

【明報專訊】運輸署正處理多條離島渡輪航線去年提交的加價申請，港九小輪3條中環來往榕樹灣、索罟灣及坪洲的航線，申請加價1倍，新渡輪兩條中環來往梅窩及長洲的航線申請加幅亦達45%。多名議員昨在立法會特別財委會批評加幅不合理，指離島居民無選擇，「無得游水返屋企」，促請政府削減加幅。運輸及物流局長林世雄稱會做好把關工作，正與渡輪營辦商研究增加「非票務收入」，包括為碼頭設施「增值」，提供便利店、速遞櫃等。

運輸及物流局日前回覆特別財委會質詢時表示，正處理10條渡輪航線加價申請，以港九小輪3條航線提出加價1倍為最高，例如往坪洲的假日高速船成人票價將由45.6元增至91.2元。另外，富裕小輪旗下中環來往紅磡線、北角經觀塘往啟德線亦分別申請加22.2%及28.6%。

多名議員不滿渡輪加價，民建聯陳學鋒指離島居民「無得游水返屋企」，只可硬食加價，促政府設機制限制加幅。實政圓桌田北辰亦認為，港鐵可按機制自動加價，巴士、小巴及渡輪等則無，形容加價機制不一為市民「添煩添亂」，重申應統一每年按通脹率一半加價，餘下一半差距由政府補貼營運商。林世雄回應說，每個交通營辦商歷史及營運狀况不同，不能以同一方式應對，會考慮渡輪營辦商的財政、市民負擔能力等為申請把關。

倡設北部鐵路辦 林世雄：非棄鐵路署

另外，政府擬在路政署下成立「北部都會區鐵路辦事處」，選委界議員陳紹雄昨日關注「北部鐵路辦」成立後，負責監管整體鐵路規劃和項目推展的「鐵路署」會否繼續推展。林世雄稱北都發展快，港深西部鐵路及北環線支線等項目已進入關鍵設計階段，加上跨境鐵路較複雜，故提議先成立「北部鐵路辦」，強調當局無放棄成立「鐵路署」，只是次序問題。

相關字詞﹕鐵路署 運輸及物流局 運輸署 加價 渡輪

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