運署：全面檢視小巴未來路向 議員倡接手港鐵巴士線 業界：勿讓巴士搶短途交通角色

易志明倡加快開專線助「紅轉綠」

立法會財委會昨日舉行特別會議審核運輸及物流開支預算，航運交通界議員易志明表示，目前全港有997輛登記紅色小巴，但本港只需約500輛，有數百輛「多出」，惟每年「紅轉綠」數目極少，如2022年只有18部，建議當局加快開辦新專線小巴，助業界「紅轉綠」。他提出，港鐵轄下接駁巴士（K巴）「歷史責任都過了」，建議當局將客量少的K巴轉交專線小巴營運。易志明其後向本報補充， 當年港鐵為方便新發展區市民乘搭輕鐵，提供接駁巴士，現時新發展區交通已有更多選擇，港鐵「應專注做好鐵路，交出巴士業務」。

港鐵現時在大埔區與九巴合作提供4條接駁巴士線，新界西北（即屯門、元朗及天水圍）則提供14條港鐵巴士線，使用八達通乘客可於指定輕鐵或屯馬線車站免費轉乘。本報昨向港鐵查詢對上述建議回應，港鐵稱截至今年3月，14條港鐵巴士線日均錄得逾16.5萬乘客人次，會密切留意區內交通需求提供巴士服務。

官員：紅van問題存在已久

運輸及物流局常任秘書長陳美寶昨日無正面回應易志明的建議，但透露運輸署內部已開始就綠色及紅色小巴「未來路向」全面檢視，形容紅色小巴情况為「存在已久的問題」。

香港的士小巴商總會理事長周國強稱，暫未聽聞署方有就小巴去向諮詢業界，他強調小巴有存在價值，但近年不少獲批巴士路線與小巴重疊，小巴生意大減，盼署方今次檢視後可釐清小巴定位，「不要再讓巴士搶去我們作為短途接駁交通的角色」。至於小巴能否接手K巴客量，周稱歡迎建議，承認或需數輛小巴才可「頂到一輛大巴」，但估計接手客量低的路線仍可行。

翻查資料，往返天水圍及元朗的綠色小巴專線77A及77B去年3月因連年虧損停運，其後由港鐵巴士K74延長路線取代。對於小巴接手港鐵巴士的建議，屯門區議員黃丹晴認為不可行，指小巴司機人手不足，相信難以提供足夠班次服務應付K巴客量，形容提議「無聊」。

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