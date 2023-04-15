【Emily】玩遊戲狂數菜 林婆婆「好可愛」 港台主持被讚專業 星爺話「奇才」

【明報專訊】前日一段市民林婆婆參加港台第五台節目《香江暖流》其中一個環節《極速15秒》比賽嘅片段喺社交平台瘋傳，遊戲要求林婆婆喺15秒內講出最多歌唱組合名稱，但佢可能一直聽錯咗，以為要講出蔬菜種類名稱，即使主持人鄧添樂澄清咗幾次，佢依然重複問「係咪菜啊？」，然後如數家珍咁數出「生菜、白菜、芥菜、金針菜、西洋菜、唐蒿菜……」，主持叫都叫唔停。網民大讚鄧添樂專業，忍笑忍到最後一秒，又話林婆婆好可愛。
前新聞主播、言語治療師梁凱寧喺IG分享條片，仲以言論治療師角度分析點解林婆婆聽錯；而藝人周星馳都喺IG大讚主持人功力，話「林婆婆已達無人之境，難得主持人硬生生接下九成功力，依然身光頸靚，亦屬奇才」。鄧添樂亦喺個人IG回應，話估唔到咁大迴響，多謝大家咁愛惜林婆婆，「雖敗猶榮，賺晒大家嘅笑聲呀」。
公司機構紛二創
唔少公司同機構都參考影片二次創作，警方就整咗條片數「提子」種類，宣傳防騙；宜家家居（IKEA）就乘機宣傳蔬菜脫水器；華納唱片就二創「林婆婆」數旗下女歌手等。有網媒就剪輯咗《極速15秒》其他集數嘅精華，話林婆婆之後有再打去，呢次佢聽啱題目「海產名稱」，仲擊敗另一個觀眾，贏到超市禮券。
相關字詞﹕港台