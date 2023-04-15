【Emily】玩遊戲狂數菜 林婆婆「好可愛」 港台主持被讚專業 星爺話「奇才」

前新聞主播、言語治療師梁凱寧喺IG分享條片，仲以言論治療師角度分析點解林婆婆聽錯；而藝人周星馳都喺IG大讚主持人功力，話「林婆婆已達無人之境，難得主持人硬生生接下九成功力，依然身光頸靚，亦屬奇才」。鄧添樂亦喺個人IG回應，話估唔到咁大迴響，多謝大家咁愛惜林婆婆，「雖敗猶榮，賺晒大家嘅笑聲呀」。

公司機構紛二創

唔少公司同機構都參考影片二次創作，警方就整咗條片數「提子」種類，宣傳防騙；宜家家居（IKEA）就乘機宣傳蔬菜脫水器；華納唱片就二創「林婆婆」數旗下女歌手等。有網媒就剪輯咗《極速15秒》其他集數嘅精華，話林婆婆之後有再打去，呢次佢聽啱題目「海產名稱」，仲擊敗另一個觀眾，贏到超市禮券。