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港聞
2023年4月15日星期六
港聞二
運署：全面檢視小巴未來路向 議員倡接手港鐵巴士線 業界：勿讓巴士搶短途交通角色
議員批渡輪加幅不合理 運輸局稱研碼頭「增值」
簡屋重用率說法不一 何永賢：7月招標後才知
棕地指引改 320公頃土地逾半未改先佔
扮客遺留 的士司機車內兜售假iPhone 3港人中招疑多內地客受騙 拘一人
女警偷Prada帽案 店員：被告頻喊畀次機會
服飾店61萬元名表鑽戒被竊 店主痛心失父遺物
黃牛墮坑癱臥村屋外 消防漁署合救
3男6‧12集結罪成 官不接納「為護王婆婆」向警擲物
廉署加控三跑分判商東主3罪 涉賄款270萬
孫東：ChatGPT有潛在保安風險 政府未擬用
八達通去年稱研增限額 至今未成 明派消費券 撞交通補貼難一嘟全領
冰協領隊：承諾唔食唔瞓都要等核對國歌
「豐頤居」開放示範單位後 房協長者屋申請翻倍
童樂居多兩人認罪 一人認虐7童
美容院La Raine突傳結業 積金局：早展拖款調查
一周兩宗類鼻疽 六旬婦在家昏迷危殆
趙稱遭戴騎劫 民動報告揭曾道謝 官質疑不似「受害」 趙：當時僅「互送高帽」
稱民主黨支持一國兩制 趙：林卓廷黃碧雲亦撐黨方針
天后工人追欠薪 工頭一度危坐天台
裝修工揭急性心肌梗塞亡 專家：應先留院檢查
急性心肌梗塞未必等專科診症 專家：急症醫生可判斷
牙醫學會支持實習 倡菲臘牙科收街症
疑瞌眼瞓出事 貨車撞欄翻側
尊子漫畫
【Emily】玩遊戲狂數菜 林婆婆「好可愛」 港台主持被讚專業 星爺話「奇才」
【Emily】齊耍雙節棍 喊「國家安全，護我家園」
【Emily】首3月441萬人次旅客訪港 疫前兩成
【Emily】兩月前浴室跌傷 林素蔚抱恙入院
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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運署：全面檢視小巴未來路向 議員倡接手港鐵巴士線 業界：勿讓巴士搶短途交通角色
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