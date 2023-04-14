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2023年4月14日星期五
港聞二
「特派員」上門裝App「證清白」 翁失百萬 手機遭遙控開戶轉款 事主不解「無密碼點轉錢」
首季電騙減半 警指「猜猜我是誰」回升囑防
掉包越柙4天 男子油麻地落網
網友騙投資虛幣 退休婦失700萬
夏寶龍將晤張舉能 或見法律界 李家超：充分肯定新政府施政
楊美琪：國安案倘發現有利被告證據 絕不收起
「涉fb煽獨」留日生回港換證被捕 日教授關注國安法域外法權
疫下IG提「stay positive」控鼓吹播毒 尼籍學生罪脫
新登記工會數目 兩年跌逾九成
杜淦堃：港澳辦稱法治是港金漆招牌
老闆娘燒傷不治 沙爹屋炒飯留香 東大街開業20年上月家中火警 食客打氣「老闆頂住」
裝修工胸痛未留院後亡 妻：醫生謂「貴就唔好住」
籌備實體人才窗口 勞福局料首年需8300萬
四旬搭棚工前晚陳屍石灘 「位置險要」昨早舁走
指缺人礙航空復常 業界促輸外勞
質疑辯方問協調會議細節「不重要」 官：你認為審完，會知一切真相？
4人認金鐘暴動囚26至28月 因案件延誤獲減刑
大興基地外集結 兩人認罪囚9月
霍家分產拗數 再求法庭裁斷
檢討倡公院增檢查深度 釐醫管局、承辦商權責
渣馬明年1．21跑 亞錦賽同場辦
強制牙科生實習 牙管會歡迎
防護中心調查：抗生素無法治傷風 逾半港人不知
大灣區GBA新聞：廣交會恢復「面對面」 3.5萬參展商新高 商務部稱近期外貿減 加強招商推廣
大灣區GBA新聞：66年最大擴建 四期展館6000展位
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【Emily】國民在港屢遇搶劫 日總領館籲提防 有人尖沙嘴行街 賊坐車搶手袋
【Emily】「國安教育日」播反修例片 叫議員留時間
【Emily】民建聯辦「地區治理課程」 話無關區選
【Emily】九巴90周年 員工人人900蚊
【Emily】最大儲氣船抵港 下周到兩電海上天然氣站
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【明報專訊】（請看附圖）
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