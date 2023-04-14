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渣馬明年1．21跑 亞錦賽同場辦

【明報專訊】香港田徑總會公布，「渣打馬拉松2024」將於明年1月21日舉行，同場舉行第19屆亞洲馬拉松錦標賽，將有近45個亞洲國家及地區的跑手參與。田總主席關祺表示，1月舉行賽事不罕見，且預計天氣較涼快，期望為跑手提供最好的環境創造佳績。被問及參賽人數，關稱目前未有定案，田總正與政府協商有關安排，在考慮和配合公共秩序下，稍後再決定。

關祺於今年2月的第25屆渣馬（原定2022年11月）賽後曾稱擬於11月再辦。田總昨日發稿宣布，第26屆渣馬將與第19屆亞洲馬拉松錦標賽同場舉辦，認為兩年一度的亞洲馬拉松錦標賽選址本港復辦疫情後的首屆賽事，說明本港在馬拉松賽事及國際盛事擔當重要角色，得到國際體壇認同。

終點續定維園獲「讓路」 人數未定

關祺昨回覆查詢稱期望向全世界表達本港已復常的信息，而盡早通知則讓選手循序漸進準備，提供充足時間吸引更多國際跑手參賽；因賽事終點擬定於維園，經政府與其他兩個「撞期」單位協商後，終順利騰出空間。

關祺預計賽事氣氛更濃厚，稱有別於獎項多數由非洲跑手包攬，由於日本、韓國、朝鮮及烏兹別克等多國將派出跑手，競爭難度會更高，舉例稱2015年朝鮮運動員金慧慶包辦當年渣馬女子組冠軍及亞洲馬拉松錦標賽女子組總冠軍。

立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜期望明年參賽名額至少回復疫前7萬人的水平，認為香港應善用今次機會結合馬拉松運動與旅遊，宣傳香港。

相關字詞﹕亞洲馬拉松錦標賽 渣打馬拉松 香港田徑總會

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