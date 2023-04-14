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港聞二

檢討倡公院增檢查深度 釐醫管局、承辦商權責

【明報專訊】公立醫院近日接連發生石屎倒塌或醫療儀器事故，醫管局早前成立檢討委員會，目標今年6月提交建議。醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，委員會初步建議檢討醫管局與承辦商的角色和責任，以及增加樓齡較高設施之檢查密度和深度。委員會成員林哲玄稱，現時醫管局及維修保養商的權責含糊，報告將釐清。有醫管局大會前成員則建議，日後應按樓齡、建築質素等風險因素界定檢查密度，並須確保醫院能配合檢查。

高拔陞昨日出席立法會特別財委會回應質詢時表示，檢討委員會初步提出3方面建議，包括使用更多科技協助檢查，不再單靠檢查人員的經驗和技術；其次是現時不少醫管局設施殘舊，須檢視需否增加檢查密度和深度；第三是釐清承辦商與醫管局的角色和責任。

醫局大會前成員倡醫院「配合」承辦商

醫管局大會前成員、資深屋宇測量師林濬向本報稱，由於病房、藥房或「儀器房」等經常有人使用，醫院慣例以醫療服務行先，難以隨時安排檢查維修，即使檢查亦單靠簡單目測，無法知悉牆內鋼筋或滲水實况，一旦發現滲水等問題亦「修修補補頂住先」，數星期或數月後才騰空房間處理。林濬建議由專業人員按樓宇建築質素、樓齡及環境因素界定檢查密度，較舊且較易潮濕的建築要加密檢查；並強調日後安排檢查和維修後，醫院要配合承辦商。他相信經過近月事故，醫管局更重視樓宇檢查及維修保養，日後需投放更龐大資源。

林哲玄同意檢查勿全盤加密 按風險分

「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」委員、立法會議員林哲玄認同未必需要全盤加密檢查樓宇，可按風險劃分，稱委員會內具相關專業背景的成員會再作研究。至於醫療儀器，他稱委員會將釐清醫管局、醫護、生產商及維修保養商各自權責，例如醫管局驗收責任，以及一旦出現問題的責任，相信檢討報告將釐清。

立法會議員陳凱欣質疑，維修保養合約應清晰列明工作範圍，權責理應很清晰，她關注儀器日常基本維修保養可能是由醫院技術人員負責，完成後未必會向承辦商交代。她認為連串事故反映醫管局管理不善，聯網各自為政，局方要自行檢討。

相關字詞﹕石屎 公立醫院 陳凱欣 檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會 林濬 高拔陞 林哲玄 醫管局

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