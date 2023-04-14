4人認金鐘暴動囚26至28月 因案件延誤獲減刑

另一認罪少年判入教導所

為縮短還押 官銷假提早判刑

李官判刑後寄語被告「好好服畢刑期，去達成自己人生規劃嘅目標」，又提到本案原定本月17日判刑，但考慮個別被告或判入教導所，不能扣減還押日子，自己決定銷假提早判刑。

斥有人煽動違法 拉兩被告上前線

李官在判辭總結，本案暴動明顯預先計劃，示威者響應呼籲戴上口罩和頭盔等，「明顯是有備而來」，暴動歷時約99分鐘，參與人數達200至300，規模頗大，「暴徒」破壞鐵欄，亦嚴重影響巿民出入該區，尤其是駕駛者，對公眾造成嚴重滋擾，但接納案中不涉使用磚頭或汽油彈，沒有縱火，無證據顯示有人受傷。

李官表示，反修例運動中很多參與暴動者都是年輕人，包括本案被告，「雖然他們懷着改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己」。他說觀察到有參與者被煽動違法，包括一名攜有通訊器具、穿軍鞋的男子將兩名被告拉向前線。

李官判斷本案嚴重程度屬中度，考慮第二被告黎穎豪（現年20歲，下同）有精神情緒問題，需接受精神科治療，判他入教導所。被告黃家祈（30歲）曾向警方擲水樽，以3年9個月為量刑起點；陳景行（21歲）、陳俊僑（21歲）、何宇軒（29歲）同以3年半為量刑起點，考慮各人背景良好及案件延誤，減刑3個月，認罪後分別減至監禁26及28個月。

【案件編號：DCCC 330/22】

（反修例風暴）