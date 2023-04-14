質疑辯方問協調會議細節「不重要」 官：你認為審完，會知一切真相？

趙家賢：僅服務提供者 不參與協調

時任民主動力召集人趙家賢昨繼續接受辯方盤問。代表被告彭卓棋的大律師盧敏儀針對港島協調會議盤問，問趙家賢可否確認僅出席首次會議，而沒出席第二次會議；趙未有明確回答，控方打斷稱，趙早前在控方主問時供稱出席兩次會議。3名法官在趙避席下與控辯雙方討論趙的證供。法官李運騰說，趙昨早的確表示只出席一次港島會議，就算與控方主問版本有矛盾，亦屬趙的供辭。盧引述區諾軒供辭稱，司馬文在首次會議反對運用否決權，故希望釐清趙出席會議的情况。

法官陳慶偉質疑，無論是哪一場會議，已有證供指司馬文反對否決權，認為辯方就此盤問並不重要。陳官說，各方未必能夠掌握一切真相，即使在陪審團審訊，法官亦會提醒陪審團僅決定控罪事宜，「到頭來，我們真的認為自己知道真相嗎？」趙家賢及後表示聽過司馬文在會上反對否決預算案。

趙認同35+計劃立選後便結束

另外，趙稱沒有印象彭卓棋曾要求民主動力職員在網上投票系統和實體票站移除其全部參選政綱。趙在被告楊雪盈一方盤問下，形容楊「同我一樣，都係理性、溫和、務實的性格」。

本身是大律師的被告劉偉聰親自抗辯時問及，原定35+計劃是否在立法會選舉投票後結束。趙同意說法，稱就議員被取消資格（DQ）的替補工作，由初選協調人戴耀廷和區諾軒負責，民主動力僅是承辦初選的「服務提供者」。法官陳慶偉問道，假如有當選人不宣誓而遭DQ等，35+計劃是否未必在立法會選舉後結束；趙重申民主動力只承辦初選的公民投票。

官質疑毋須投票日後退出

指趙所說初選「狹義非宏觀」

法官陳仲衡此時提出，那麼趙毋須在初選投票日後宣布退出。趙回應稱，在沒特別情况之下，民主動力於立法會選舉投票前做民調，其角色到此為止。法官陳慶偉總結稱，趙是從狹義角度講述初選，並非宏觀談及初選。

劉偉聰接着圍繞初選按金收據提問，趙確認參選人繳交1萬元按金是為了確保他們遵守協調共識，如立法會選舉沒延期，應於2020年9月中歸還按金，以他理解，正式選舉投票日過後，可明確知悉參選人有否違反共識，從而決定退還按金。劉續問民主動力會否延至提出預算案才退款？趙說「完全無呢個思考」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）