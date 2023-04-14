港聞

港聞二

指缺人礙航空復常 業界促輸外勞

【明報專訊】新冠疫情後社會步入復常，航空業人手需求大增。立法會航運交通界議員易志明昨表示，估計業界欠缺2.5萬名從業員，導致航班服務及客運量分別只能回復疫前60%及40%。易志明預料隨三跑落成，需額外7萬員工。他形容業界「大聲疾呼」輸入外勞，以確保服務盡快恢復，否則香港或喪失國際航空樞紐地位。

易志明料欠2.5萬人

三跑竣工另需7萬

易志明昨聯同8名資方代表，包括航空公司、飛機工程公司及地勤設備公司等，促請當局輸入外勞。香港國際機場航空公司委員會主席李俊霆稱，目前平均每間地勤公司欠缺三至四成人手，如今年底航班升降達疫前七成或以上，人手短缺幅度便逾50%，變相加重員工工時與工作，加快人手流失，惡性循環。

易志明表示，聘用外勞費用高於本地員工，聘外勞只是短期措施，業界更傾向聘請本地員工，以鞏固本港國際航空樞紐地位。

香港航空公司服務商協會主席劉敏儀說，大部分航空服務業公司仍未回復疫前運作，但已要面對沉重營運開支壓力。除人力成本大增，已收到通知機場租金及各項費用將加價。

大昌港龍機場地勤設備服務有限公司總經理張嘉欣表示，維修業人手老化，輸入外勞迫在眉睫，每年培訓的專業技術人員供不應求。她促請當局將內地及海外地區輸入外勞作為過渡安排，提供誘因吸引年輕人入行。怡中航空服務集團董事及總經理呂子安表示，疫前公司有2200名員工，目前欠缺400人，年底更要增聘200人。他說輸入外勞可解燃眉之急，穩定勞動力可保障香港長遠發展。

業界稱聘用條件差 難引回巢

至於為何難以回聘疫情期間離職的員工，地勤設備工程有限公司總經理鍾偉明表示，因機場聘用條件欠佳，流失的技術人員不願重返，而且各人已在市區工作，通勤時間相對較短。鍾說，期望特區政府簡化輸入外勞政策，讓內地年輕專才到香港機場工作。

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