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籌備實體人才窗口 勞福局料首年需8300萬

【明報專訊】勞福局正籌備今年中成立實體「香港人才服務窗口」，包括制訂吸引人才策略、為來港人才提供一站式支援，當局昨回覆立法會特別財委會質詢時稱，實體「香港人才服務窗口」年度預計開支約8300萬元。至於已推出的香港人才服務窗口線上平台，單次開發費及宣傳開支分別約300萬元和約150萬元。

高端人才通行證計劃去年底推出，勞福局長孫玉菡在《大公報》撰文表示，截至今年3月底計劃收到逾兩萬宗申請，近1.2萬份獲批，逾9200人已領取簽證準備半年內赴港或已來港，形容計劃受外地人才歡迎的程度遠超預期。

1.2萬高才通獲批 青年佔半

孫玉菡指出，獲批申請人以青年為主，30歲以下約佔一半，40歲以下佔近八成。他說申請數字一直以平均每天200份以上平穩上升，兩萬份申請中，逾半為有至少3年以上工作經驗的百強大學畢業生，少於3年工作經驗的百強大學畢業生及高薪類別申請人分別佔27%和約佔22%。

獲批申請人可帶同受養人即配偶及18歲以下子女來港，孫玉菡稱計劃批出約8300個受養人簽證，高薪類別申請人連同受養人一併申請的比率較高，每名獲批申請人平均會帶1.46名受養人；少於3年工作經驗的百強大學畢業生帶同受養人比率最低，平均每33人才有一名受養人，相信與他們較年輕並未成家有關。他說計劃引入的人才不限於申請人，其家人亦會貢獻香港。

孫玉菡稱獲批百強大學畢業生約9900人，來自不同地區大學，相當國際化，逾半畢業於亞洲區大學，包括內地、新加坡、香港、韓國、台灣，其次是港人留學熱門地區，依獲批宗數次序計為美國、澳洲、英國及加拿大，共逾4600人。

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