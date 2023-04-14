港聞

港聞二

裝修工胸痛未留院後亡 妻：醫生謂「貴就唔好住」

【明報專訊】52歲裝修工2019年因胸口痛前往聖德肋撒醫院（法國醫院）求診，及後沒有留院。當晚事主回家後抽搐及失去知覺，送往伊利沙伯醫院搶救，逾兩周後死亡。死因庭昨研訊，事主妻子供稱，事主得知法國醫院只會安排其入住每日收費3900元的單人病房而猶豫，當時門診醫生朱琦昌（圖）稱「貴就唔好住」，事主最後決定回家。家屬投訴，醫生沒有清楚解釋心電圖結果，令事主得不到合適治療。

事主呂培常的家屬，以及時任法國醫院醫生的朱琦昌，並列與案有利害關係人士。朱有聘請代表律師。事主妻子楊婉綠供稱，事主就高血壓定期覆診，需服用高血壓及心臟病藥，但無吸煙、酗酒習慣，且每星期跑步3至4次。

求診法國醫院 後送伊院搶救

楊續稱，2019年12月17日凌晨零時許，事主胸口痛，由楊陪同下到法國醫院。當時面診的醫生朱琦昌稱，被告有感冒徵狀，或傳染他人，醫院只會安排其入住每日收費3900元的單人病房，無更便宜選擇。

楊曾向朱確認事主身體狀况，朱表示事主患感冒及心電圖沒有特別，「（事主）無咩事，住就住，唔住就返屋企」。最後事主決定取藥回家。凌晨2時許，事主回家後服用包括脷底丸等藥。楊進出廁所期間，事主突然抽搐，楊餵事主再食脷底丸。

事主長子呂耀鈞供稱，他與其母發現事主抽搐後，其母前後共餵事主食3粒脷底丸，呂即時報案。救護員抵達前，事主已無心跳及知覺。事主送院做「通波仔」手術後恢復心跳，但腦部曾經缺氧至少20分鐘。及後事主持續昏迷並入住深切治療部，延至2020年1月3日死亡。

醫生稱建議死者入院

指死者想服藥

醫生朱琦昌供稱，當時死者稱胸口痛，但無氣喘及頭暈，血壓正常，心電圖顯示有竇性心律，並有鼻塞及流鼻水病徵。朱建議死者入院，而醫院的傳染病控制政策下，有呼吸道感染者須住單人病房。朱又稱，護士反映死者想服藥，他遂處方止痛、收鼻水，及紓緩心絞痛共3種藥物。研訊今續。

【案件編號：CCDI 474/20】

（死因研訊）

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