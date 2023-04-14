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老闆娘燒傷不治 沙爹屋炒飯留香 東大街開業20年上月家中火警 食客打氣「老闆頂住」

【明報專訊】筲箕灣東大街著名食店「印尼沙爹屋」東主夫婦上月8日家中火警，姓余（58歲）老闆娘全身燒傷，危殆留醫逾月，延至周二（ 11日）下午5時58分不治。鄰舖梁先生形容死者為人親切，對消息感突然；有食客在沙爹屋facebook專頁留言悼念，勉勵老闆「頂住」。

「印尼沙爹屋」昨早未有開門營業，門外貼有推介菜式「老闆娘炒飯」，惜已成絕響。鄰舖梁先生表示，沙爹屋在公眾假期期間曾短暫復業，有員工在場幫忙，但自己在火警後沒有打擾對方。他稱昨早得悉老闆娘死訊，對此感突然，讚揚她平日親力親為，為人親切，會與街坊互相問候，當其他商戶有疑難，死者亦會幫忙解答。

街坊讚親切 熱心助人

食店在筲箕灣東大街76D地舖開業20多年，主打串燒及巴東牛肉飯等印尼街頭小食，藝人謝霆鋒亦曾光顧。據往日報道，東主夫婦是印尼華僑，1980年代來港，最初在西灣河推木頭車賣沙嗲串燒，後來才搬入舖位，不少街坊都是多年支持者。有食客昨在沙爹屋facebook專頁留言悼念，稱「幫襯咗你哋廿多年了，老闆娘，難忘妳嘅親切笑容，真係好難過。請安息」、「我都係廿幾年前嘅街坊，成日幫襯，搬咗去九龍都成日會特登過海嚟買你哋啲串燒、老闆娘炒飯做宵夜」、「睇到新聞好難過……老闆加油，頂住呀」。

上月8日清晨6時許，筲箕灣東大街133至137號東明樓二樓單位懷疑石油氣泄漏引起搶火，傳出爆炸聲，姓余老闆娘走避不及燒傷，送院時危殆，其丈夫、姓徐老闆上前用毛氈撲火亦燒傷，其後情况轉為穩定。

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