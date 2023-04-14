杜淦堃：港澳辦稱法治是港金漆招牌

公會昨繼續訪京行程，先後拜訪港澳辦、北京大學法學院及最高人民法院。杜淦堃說，與港澳辦在會上交換國安法及本地法律議題的意見，並表達了香港作為唯一英漢雙語的普通法地區，保持大律師行業獨立性、讓他們發揮自身專業優勢，對香港及國家都重要。

另外，政府擬修訂《法律執業者條例》限制海外律師來港參與國安案件，有關法案委員會已完成審議草案，擬於下月10日提交立法會會議恢復二讀辯論。

律政司回應外狀新例：

申請應交便利特首考慮資料

公會早前在建議書呼籲政府更清楚說明新制下海外律師申請如何可獲批。律政司昨書面回應稱，申請人應提交「一切便利行政長官作出考慮的相關資料」，也必定與案件事實密切相關，特首需要時可要求提供進一步資料。律政司重申，因特首無責任交代審批海外律師、由或考慮因素，故無實際可能就特首考慮提法律挑戰。

至於公會關注案件是否涉國家安全，有時候未必清晰，律政司稱國安概念複雜多變，「須能應對可能隨時間推移而演變或出現的不同威脅」，取決所涉罪行、爭論點、實情及證據。