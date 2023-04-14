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新登記工會數目 兩年跌逾九成

【明報專訊】2019年反修例運動一度引發新工會登記浪潮，勞工處回覆立法會特別財委會質詢的數字顯示，過去3年新登記職工會數目持續減少，由2020年495個大跌至2022年40個，已登記職工會總數也由前年底1527個跌至去年底1454個。翻查職工會登記局去年職工會初步統計數字，去年有113個職工會由登記冊除名，包括自行解散及自行請求取消登記。

去年133個職工會除名

勞工處回覆立法會特別財委會資料顯示，去年40個新登記職工會中，僅「普通話教育人員工會」申報聯繫勞工團體為港九勞工社團聯會（勞聯）。

另外，政府去年推出「共創明Teen計劃」協助弱勢社群學生擺脫跨代貧窮，多名立法會議員關注計劃運作情况。社署表示，截至今年2月，共2779名學員及其友師正參與計劃，而截至今年2月底，共21名學員及16名友師退出計劃，部分學員因而要再配對。

社署表示，計劃的地區營辦機構會支援友師與學員進行互動環節 ，並協助友師和學員進一步溝通及建立關係；若發現友師和學員互動進度較慢，地區營辦機構會主動協助。社署又稱，學員可就計劃落實情况向所屬地區營辦機構或社署提出意見或求助，截至今年2月底， 社署沒接到學員求助或投訴，或提出更換導師的要求。

計劃原先招募2800名學員，若以學員居住地區分類，深水埗區最多，高達491人；第二和第三是葵青區和北區，分別有239和238人；最少是灣仔區，僅14人。

新登記保護兒童案兩連升

近年虐兒個案備受關注。社署最新數字顯示，新登記保護兒童個案連續兩年上升，由2020年940宗增至去年1439宗，去年數字較前年的1367宗升約5.3%。去年1439宗新登記保護兒童個案中，個案種類以身體傷害或虐待最多，共652宗，佔45.3%；其次是性侵犯，共443宗，佔約三成。

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