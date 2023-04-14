「涉fb煽獨」留日生回港換證被捕 日教授關注國安法域外法權

【明報專訊】警方國安處上月初在秀茂坪區拘捕23歲女子，涉在facebook發布煽動港獨信息，干犯《港區國安法》20及21條「煽動分裂國家」罪。日本東京大學教授阿古智子上周在日本雅虎網站撰文，稱該女子為留學日本的港生，上月返港更換身分證時被捕，被沒收護照無法返日繼續學習，期望相關大學考慮安排她參與線上課程，並對國安法的域外法權感到非常擔憂。阿古智子回應本報查詢稱，她是收到被捕女子男友、亦是她認識的一個學生求助，因而知悉事件。
警稱依法處理 日領館不評論
警方日前回覆稱，不評論個別個案，惟危害國安行為和活動是非常嚴重罪行，必定依法防範、制止和懲治；又引用國安法37和38條，任何人在香港以外干犯本法規定的罪行均適用本法，會按實際情况依法處理。本報向日本駐港總領事館查詢有否收到相關求助，館方稱就案中香港女士不作評論。
阿古智子月初在網上以「國安法在日本的域外適用首例：應保障被捕香港學生學習權」為題發文，提到一名在日港人留學生上月初回港換領身分證時，因涉國安法煽動分裂國家罪被捕。她稱被捕人是她一名相熟學生的女友，已獲保釋，下月或將獲悉會否起訴。
翻查資料，曾有國安個案涉在海外發帖。報稱兼職侍應的徐凱駿涉於2020年5月28日至去年9月27日在連登發帖改國歌歌詞，並發布以粗口哼國歌旋律的影片。辯方稱首次發帖時身處境外，法庭無權處理，裁判官認為構成煽動的相關活動在港發生。被告承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」等4罪，去年底判入教導所。