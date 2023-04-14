夏寶龍將晤張舉能 或見法律界 李家超：充分肯定新政府施政

今落區 周日見議員

本港司法界與內地法院回歸以來多次互訪，但本港法官與主管港澳事務官員在港會面較少，時任港澳辦主任王光亞2011年在港考察時，則無安排與本港法官會面。據悉，前任首席法官馬道立在任時，也曾與時任中聯辦駱惠寧會面。馬道立過去公開場合多次稱從未感受內地干預香港司法獨立。

翻查資料，歷來3任終院首席法官訪京時，都曾禮節性拜會港澳辦，例如2004年時任首席法官李國能曾與時任國家副主席曾慶紅及港澳辦主任廖暉會面；張舉能2021年上任後首次以首席法官訪京時，也曾到訪港澳辦及最高人民檢察院。

謝偉俊稱今黨治港

昔「法官對法官」不能直比

本身是律師的立法會議員謝偉俊相信，夏寶龍到訪終院為聆聽本港法官意見，場地選擇會尊重司法機構。至於過去多由內地法官與香港法官接觸，他猜測，目前由黨直接管治香港，都會以新身分接觸行政、立法、司法人士，不能與過去「法官對法官」的想法直接比較。新思維狄志遠認為，夏寶龍若聽取司法人員對國安法訴訟及案件處理看法未必是壞事，前提是尊重司法獨立，但若有任何指示，就沒有必要。

夏寶龍昨先後與行會成員、政府官員交流，李家超會後稱，夏寶龍充分肯定新一屆政府施政，冀政府團隊及公務員繼續努力，並在會上聆聽意見，與出席者深入交流。對於夏寶龍有否提及23條立法，李僅說討論內容不便公開。

李家超說夏寶龍來港6日是歷來最長，充分反映中央關心和重視香港，夏將出席全民國家安全教育日開幕禮，亦代表中央支持香港維護國安的堅定立場和堅強意志。

湯家驊：見法官沒偏離中央方針

行會成員湯家驊表示，夏寶龍及行會成員均有發言，但不便透露內容。他說中央一直強調本港法制是一國兩制的重要元素，對於夏寶龍此行將會見法官，認為沒偏離中央方針。