首季電騙減半 警指「猜猜我是誰」回升囑防

盼提升與銀行業情報交換

陳偉基表示，今年第一季錄得597宗電騙，涉及總騙款約1.9億元，較去年第四季的1144宗、涉及總騙款約3.5億港元，均顯著下降逾四成半。今年首季「猜猜我是誰」案件佔整體電騙案超過七成，其餘大部分為「假冒官員」手法。陳認為去年新冠疫情嚴重，較多騙徒假冒衛生署、衛生防護中心致電，今年情况相對改善；另外警方與通訊事務管理局及電訊服務營辦商合作初見成效，因此今年情况稍有改善。

研銀行代表到警方上班 助截騙款

陳續指，警方除了與通訊局及電訊營辦商合作，研究設立「SMS短訊發送人名稱」登記制度之外，下一步希望透過金管局與銀行業界，包括零售銀行及虛擬銀行，商討改善截取騙款機制，以加快堵截。警方希望銀行透過檢視客戶交易紀錄，協助找出潛在受害人；另期望提升與銀行業界的情報交換機制，打擊傀儡戶口，以及推動銀行在客戶大額轉帳前發出提示。

另外，警方希望參考新加坡做法，安排銀行代表到警方的反詐騙指揮處上班，達到實時協調，以加快攔截騙款；以及推行「簡訊發送者身分登記系統」，規定企業和機構必須登記才能使用已登記身分，發送手機簡訊。

陳認為電騙已成社會問題，警方會「營造社會氛圍」，達到全民打擊電話騙案。