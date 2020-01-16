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「特派員」上門裝App「證清白」 翁失百萬 手機遭遙控開戶轉款 事主不解「無密碼點轉錢」

【明報專訊】警方近日發現，有騙徒假冒內地官員，要求事主「證清白」，派員上門為事主手機安裝遙控軟件AnyDesk，藉此遙控事主手機，取其資料，再以其名義開立網上銀行戶口，轉走210萬元。69歲事主侯先生每次想到積蓄被轉走，不禁哽咽：「無可能……如果你無密碼，又點可以轉到啲錢出嚟？」負責上門的女「特派員」聲稱亦是電騙受害人，其後被警方拘捕。

外地回流 被指內地洗錢

曾提供身分證副本月結單

退休多年的侯先生去年中從外地回流返港，獨自生活，同年8月10日他接到一個自稱內地公安部「劉隊長」的來電，對方稱侯在內地涉洗黑錢，涉及300多個集團，成員更包括廉政公署及警務人員。侯不虞有詐，又急於證明自己清白，向對方表示自己「案發」時從沒到過廣州，只在香港活動，並提供身分證、銀行提款卡副本及月結單，證明資金來源。騙徒要求侯將事件保密，不可向任何人透露，否則犯法，並重複致電侯施壓。

19歲「特派員」被捕 稱亦受害人

侯不堪壓力，加上不忿被誣衊涉案，答允「劉隊長」在自己手機安裝監控程式，以證清白。侯不諳智能電話操作，「劉隊長」遂派出一名年輕女「特派員」上門安裝程式。10多天後，騙徒已將侯銀行戶口的錢轉走。侯當時仍蒙在鼓裏，直到「特派員」向侯表示自己是大學生，看新聞後懷疑「劉隊長」是騙徒，自己亦疑被騙，故提醒侯；侯始發現戶口的錢不翼而飛，同年9月3日報警求助，案件現交秀茂坪警區跟進。該名19歲女「特派員」涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

騙徒疑藉AnyDesk竊個人資料

警方調查發現，「特派員」安裝的是遠端遙控軟件AnyDesk，用戶可遠距離遙控電腦或手機，方便在家工作。警方懷疑騙徒透過AnyDesk取得一次性驗證碼及事主的個人資料，暗中以侯的名義開立網上銀行戶口，再轉走戶口存款。

侯昨日憶述事件時不禁哽咽，「我都唔明白點解佢可以將我啲錢轉到出嚟」。他指，自己一向只使用最基本的銀行服務，無使用網上銀行，亦無向對方提供提款密碼，「雖然我係影過銀行月結單畀佢，但係無可能，以我理解、或者我比較讀書少，如果你無密碼，又點可以轉到啲錢出嚟？我輸咗呢200幾萬，就係輸咗係呢個諗法，呢個諗法係錯嘅……所以我點解大膽影畀佢，我就係自以為是」。侯說，現在只要是陌生人聯絡，他一概刪除信息不回應；事件對其家人同樣帶來沉重打擊，除了損失金錢，亦影響一家人的情緒。

拒向警談「家醜」 翁墮保釋金騙局

另外，一名83歲老翁今年2月27日收到自稱是他兒子的陌生來電，聲稱自己被捕急需籌集保釋金。老翁一度疑惑，回應稱兒子正在外地公幹，對方順勢自稱在外地被捕；老翁遂深信不疑，到銀行欲大額轉帳，銀行職員覺得可疑，拒為老翁轉帳並報警求助。警察介入聯絡老翁在港家人，但老翁認為兒子被捕屬「家醜」，隱瞞事實，故家人亦不知情。因銀行拒絕轉款，老翁遂光顧匯款公司，將畢生積蓄匯給騙徒，損失120萬港元。

警籲掛斷陌生來電 向親友核實身分

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察黃知雯呼籲，市民不應胡亂安裝來歷不明應用程式（App）；若接到陌生來電應先掛斷，再向親友核實對方身分，如懷疑涉及詐騙應向警方舉報求助。黃另呼籲市民切勿胡亂透露個人資料及銀行資料，多關心身邊長者，時刻警惕他們；如有懷疑，可致電防騙易熱線18222。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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